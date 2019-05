Gesang : Echt und verrückt ins Finale von Sing a Song

Trier Sing a Song: Janine Wagner und Jonas Oktober ziehen ins Finale am 15. Juni ein.

Für die Jury im Mergener Hof war es keine leichte Aufgabe. Drei Sänger, zwei Sängerinnen, fünf Gitarren, nur André Käpper hatte eine „Begleitband“ mit gebracht: seine Frau Sonja mit Cajón und Flöte. Da hilft es nichts, noch so zu betonen, es gehe ja gar nicht in erster Linie um das Konkurrenzdenken, sondern vielmehr um die Chance, sich einem Publikum zu präsentieren und diesem einen schönen Abend zu bereiten – am Ende müssen zwei Finalplätze vergeben werden.

Das Gleiche gilt für Jonas Oktober alias Heiko Loch, der bereits beim Wettbewerb im Jahr 2017 im Finale stand. Einer, „der liebt, weil er liebt, und der träumt, um zu träumen“, wie es in einem seiner Lieder heißt. Das trägt den Titel „Verrückter“. Und obwohl er ziemlich souverän und gelassen wirkt – ein wenig Verrücktheit kann vielleicht doch nicht schaden und bringt ihn abermals in die Endrunde.

Weiter geht es mit der dritten Vorrunde am Samstag, 25. Mai, in der Synagoge Schweich und mit dem Finale am Samstag, 15. Juni, in der Trierer Tufa. Beginn ist bei freiem Eintritt jeweils um 20 Uhr.