Kulturprogramm : Das Kulturhauptstädtchen der Großregion

Echternach Echternach hat sein Kulturprogramm präsentiert. Die ganze Stadt wird dabei zur Bühne. Und will noch mehr.

Wenn man gehört hat, was bei der Pressekonferenz am Donnerstag im luxemburgischen Echternach präsentiert wurde, könnte man den Eindruck bekommen, Echternach sei die Kulturhauptstadt der Großregion. Und so falsch erscheint das gar nicht. Schon das Programm im Kulturzentrum Trifolion ist überaus vielfältig und anspruchsvoll. Am 21. Juni ist dann die große Fête de la Musique mit Gratis-Konzerten überall in der Stadt. Vom 17. bis 19. Juli gibt es die zweite Auflage des Open-Air-Festivals Echterlive mit Musik und Kunst vor der historische Kulisse der Abteistadt. An verschiedenen Orten wird die Stadt zur Bühne für internationale und nationale Künstler. So tritt am Jazz-Tag etwa das Wunderkind Joey Alexander aus Indonesien auf. Am „Singers & Songsters“-Tag singen die kanadische Singer-Songwriter-Legende Rufus Wainwright und die Grammy-Award-Gewinnerin Judith Hill. Am dritten Tag steht klassische Musik im Mittelpunkt. Im Rahmen der Kulturpartnerschaft der Städte Bitburg und Echternach ist das Festival Echterlive am 18. April zudem mit dem Trifo d’âmes zu Gast im Beda Haus in Bitburg.