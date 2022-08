25.000 Besucher : Kostenlos&draußen: E-Lake-Festival am Echternacher See startet Freitag - Programm und alle wichtige Infos (Fotos/Video)

Mega Stimmung! Rund 20.000 Besucher kamen 2019 zum e-Lake Festival am Echternacher See, um DJs und Bands wie Ben Nicky, Mark Sixma, De Läb, Motrip oder Querbeat mitzuerleben. Foto: TV/Mandy Radics

Echternach Die weltweit bekannten DJs Paul Van Dyk, Simon Patterson sind dabei. Und Bands wie Die Orsons, Antilopen Gang oder 257ers spielen. Wo? Beim wahrscheinlich einzigen kostenlosen Openair in der Region, dem e-Lake-Festival am Echternacher See vom 12. bis 14. August.

Endlich! Das e-Lake Festival ist zurück am Echternacher See in Luxemburg. Die 25. Auflage bietet von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. August, ein Festivalerlebnis in der freien Natur. Wie immer ist der Eintritt frei. Dieses Jahr werden 25.000 Besucher beim Openair in Luxemburg erwartet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen, von A wie Ablauf und Programm bis U wie Umwelt und Nachhaltigkeit.

Welches Musikprogramm wird geboten?

Von Pop und Rock’n’Roll über Trance, House und Techno ist alles dabei. Während des 3-tägigen Festivals sind die größten Musikrichtungen Programm.

Freitags: Live Konzerte (Rock, Pop, Hip-Hop, Rap, Ska) auf zwei Bühnen mit Bands. Das sind die Headliner: DIE ORSONS (DE), ANTILOPEN GANG (DE), 257ERS (DE), DE LÄB (LU), 1986zig (DE), MAZ (LU) Hier geht es zum Freitagslineup.

Samstags: Performances der größten Stars der DJ Szene (Techno, Trance, House, EDM). Mit dabei sind PAUL VAN DYK (DE), SIMON PATTERSON (UK), WILL ATKINSON (UK), JULIAN JEWEIL (FR), WAZTOO & SE7EN MC (LU), NETTY HUGO (LU), TASSO & MITCH (LU)

Sonntags: Luxemburgischer Nachmittag mit nationalen Bands. Dann spielen HUNNEG-STRËPP, SCHËPPE SIWEN, TOXKÄPP, STEVE R.I.O.T. b2b dr, gonZo, DJ DEE und das PLEMM PLEMM SOUNDSYSTEM.

Warum ist der Eintritt frei?

Veranstalter: „Unsere Devise “von der Jugend für die Jugend” spiegelt sich von Beginn an darin, dass kein Eintritt von unseren Besuchern verlangt wird. Dieses kleine, aber wichtige Detail unterscheidet uns von anderen Festivals“

Wie kommt man am besten zum e-Lake?

Neben zahlreichen kostenpflichtigen Parkplätzen rund um das Gelände, heißt das Zauberwort Shuttle-Busse. Die Organisatoren haben das Angebot des Busservices 2022 noch einmal erweitert. Aus neun verschiedenen Richtungen des Landes und aus dem Grenzgebiet fahren Busse am Freitag und Samstag die Besucher zu jeweils zwei verschiedenen Zeitpunkten hin und zurück. Die genauen Buspläne sowie alle anderen Neuigkeiten rund um das Festival am 12.-14. August finden sie ebenfalls unter www.e-lake.lu.

Parken beim e-Lake-Festival in Echternach 2022 Foto: e-Lake festival association sans but lucratif RC Luxembou

So fahren die Busshuttle zum e-Lake-Festival vom 12. bis 14. August nach Echternach. Foto: e-Lake festival association sans but lucratif RC Luxembourg

Die Anfahrtsskizze zum e-Lake-Festival vom 12. bis 14. August. Foto: e-Lake festival association sans but lucratif RC Luxembourg

Kann man beim e-Lake campen?

Wie gewohnt gibt es für Besucher ein Camping-Areal, das sich nahe am Festivalgelände (± 5 Minuten Gehweg) befindet. Wer dort zelten will, zahlt eine Gebühr von 50 Euro pro Person (10 Euro Müllpfand sind mit inbegriffen). Im Camp-Shop wird es den Campern laut Veranstalter mit einem großen Angebot an (fast) nichts fehlen. Das e-Lake Camp öffnet Donnerstag um 14 Uhr und schließt montags um 12 Uhr.

Ist für Getränke und Essen gesorgt?

Selbstverständlich. Eingefleischte Besucher wissen Bescheid. Die „YUMMY LANE“ hat sich in den vergangenen Jahren bei den e-Lake Besuchern etabliert. Dort gibt es neben den traditionellen Fast-Food-Gerichten auch ausgefallenere Snacks. Laut Veranstalter wurde auch hier das Sortiment um einige Essensmöglichkeiten und Geschmacksrichtungen erweitert.

Außerdem gibt es nun ein neues Bezahlsystem, das dem digitalen Zeitalter („cashless“) angepasst wurde. Alle Transaktionen können also ohne Bargeld getätigt werden.

Foto: TV/Mandy Radics 48 Bilder e-Lake 2019: Sonntag - Scheppe Siwen, Toxkäpp, Steve R.I.O.T. b2b Dr. Gonzo und Impressionen

Foto: TV/Mandy Radics 81 Bilder e-Lake 2019: Samstag, Mark Sixma und Impressionen

Warum ist das Engagement für die Umwelt wichtig, Stichwort: „e-Lake goes green“?

Der Erhalt der Natur, die Aufklärung und Prävention, Müllvermeidung- und Trennung sowie der Einsatz nachhaltiger Materialien und lokaler Produkte bleiben für die Organisatoren ein Hauptanliegen. Veranstalter: „‘e-Lake goes green‘ ist aber mehr als das - in unserem Konzept steht die Nachhaltigkeit als Ganzes im Vordergrund: Als Festival mit freiem Eintritt stehen wir dafür, offen für die gesamte Gesellschaft zu sein und in aller Form gegen Diskriminierung und Benachteiligung einzustehen.“

So wird kein Einwegplastik mehr auf dem Gelände verwendet. Bei den Getränkebechern setzt das e-Lake-Team seit 2019 auf ein Cup-System mit wiederverwendbaren Bechern. Da noch nicht ganz auf PET verzichtet werden kann, erhalte die Festivalbesucher jeweils ein Freigetränk bei der Rückgabe von 20 PET-Dosen oder -Flaschen. Außerdem soll der Autoverkehr durch die ausgeweiteten Bus-Shuttle-Verbindungen verringert werden. „Auf dem Campinggelände ermuntern wir die Besucher, ihren Müll zu trennen - die hinterlegte Kaution von 10€ wird einem bei korrekter Mülltrennung erstattet.“

Wie sieht das Festival-Gelände aus?

Das Gelände ist ein natürliches Amphitheater, deshal wird das e-Lake mitten in der Natur gefeiert. Kleine Hügel umringen das Gelände und bilden somit eine Art Amphitheater, in dem sich während der drei Tage tausende Besucher taumeln. 2022 rechnet der Veranstalter mit 25.000 Menschen.

Woher kommt der Name e-Lake-Festival?

‘e’ steht für Echternach, ‘e’ steht für electronic music, “Lake” logischerweise für den Echternacher See, an dessen Ufer das Event steigt.

Die Organisatoren haben es in den letzten 25 Jahren geschafft, dass das Festival zu den größten und bedeutendsten Events dieser Art in Luxemburg und der Großregion gehört.

Wen wollen die Veranstalter besonders unterstützen?

Im Fokus steht die Förderung der Jugend und damit die Unterstützung junger luxemburgischer Künstler. Jedes Jahr haben junge nationale Bands und DJ’s die Möglichkeit, sich einem großen Publikum zu präsentieren und Kontakte mit Profis aus der Szene zu knüpfen. Des weiteren wird 2022 zum dritten Mal der „luxemburgische Nachmittag“ am Sonntag stattfinden, wo etablierte Bands aus Luxemburg auftreten.

Wer steckt hinter dem Festival und der Organisation?