später lesen Ausstellung éditions trèves: Künstler aus der Region zeigen ihre Werke Teilen

Twittern

Teilen



Wer am dritten Adventswochenende noch nicht weiß, was er tun soll oder sich beim Warten aufs Christkind die Zeit mit Kunst vertreiben will, dem sei die traditionelle Weihnachtsausstellung der éditions trèves empfohlen, die in der Tufa zu sehen ist. Ausgestellt werden die Arbeiten von Künstlern des Kunstvereins.