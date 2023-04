Live im Atelier Eels in Luxemburg: „Das wird mein erster Auftritt als alter Mann!“

„Von den Städten, in denen wir spielen, sehe ich meistens nicht viel - ich bewerte Städte daher meistens nach dem Publikum: Und da habe ich die Auftritte in Luxemburg immer genossen“, sagt Everett. Im „Atelier“ war Eels schon mehrfach zu Gast, zuletzt im September 2019. Im Innenhof der Abtei Neumünster spielte die Band auch schon, 2018 beim „Siren’s Call“-Festival. Die sonst öfter mal ausgetauschten Bandkollegen sind die gleichen wie damals, die Liebe für den Rock’n’Roll ist geblieben. Die Setlist hat sich seitdem aber deutlich verändert - was schon daran liegt, dass während der Corona-bedingten Livepause gleich zwei neue Alben erschienen sind, „Earth to Dora“ (2020) und „Extreme Witchcraft“ (2022). Wie bei jeder Tour werden zudem mehr oder weniger bekannte Songs gecovert, diesmal etwa „God Gave Rock’n’Roll to You“ von Argent oder „Whatcha Gonna Do About It“ von den Small Faces oder auch „You Really Got Me“ von den Kinks.