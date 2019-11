Bühnenprogramm : Die nächsten Eifel-Kulturtage und ein Publikumspreis

Daun/Wittlich Mit 35 Veranstaltungen bringen die Eifel-Kulturtage 2020 erneut Lesungen, Theater, Comedy und Vorträge aufs Land.

Zu den insgesamt 35 Veranstaltungen, für die der Kartenvorverkauf am 1. Dezember startet, gehören Vorträge von Eugen Drewermann (19. September, Klausen) oder Nicole Staudinger (9. Oktober, Salmtal), Lesungen von Christine Westermann (10. Mai, Daun) oder Roland Jankowsky (11. September, Gerolstein), Kabarett von Konrad Beikircher (9. Mai, Minderlittgen), Robert Griess (17. April, Arenrath), Eva Eiselt (20. Juni, Demerath), Peter Vollmer (22. August, Eisenschmitt) oder Alfred Mittermeier (26. September, Strotzbüsch), Comedy mit Stephan Bauer (3. Oktober, Daun-Rengen) oder Ingrid Kühne (12. September, Boxberg), Carmela de Feo (5. September, Hetzerath) oder Mark Britton (30. Mai, Pickließem) und Shakespeare-Theater von Bernd Lafrenz (27. Juni, Schloss Malberg, je nach Wetter draußen). Nicht zu vergessen Entertainerin Daphne de Luxe , die das Publikum am 6. Juni mit „Das pralle Leben“ in Wittlich-Wengerohr unterhält. Auch das bewährte Konzept „Kabarett à la surprise“, bei dem die Zuschauer vorher nicht wissen, welche Künstler aus den Bereichen Comedy, politisches Kabarett und Varieté auftreten, ist im Programm (4. April, Niederöfflingen, und 17. Mai, Neuerburg).

Bei der Kooperation mit der Wallfahrtskirche in Klausen bieten die Eifel-Kulturtage zahlreiche Gesprächsabende zu lebensnahen Themen an, darunter Hospizarbeit, Helfen in Notfallsituationen, Betroffenheit von einem Gefängnisaufenthalt, Armut, Tierschutz, Ehrenamt und Flüchtlinge. Das Motto in der kommenden Spielzeit: „Glück und Unglück in unvorhersehbaren Situationen“. Auch „Der gläserne Mensch“ ist Thema eines Vortrags (8. April, Daun). Vom „Tauchen mit Haien“ erzählt Lukas Müller (28. Juni, Eisenschmitt).