Festival : Kabarett, Chansons und ein Literatursalon

Manderscheid Die Eifel-Kulturtage und ihr Organisator Rainer Laupichler trotzen der Pandemie. Für 2022 verspricht das Festival wieder erlesene Kulturveranstaltungen in kleinen Orten der Eifel.

Mag eine so bekannte Autorin wie Elke Heidenreich andernorts Hunderte Besucher zu einer Lesung ziehen, etwa im Ruhrgebiet, liest sie bei den Eifel-Kulturtagen auch schon vor 250. Und sie kommt wieder. Mit ihr und dem Programm „Männer in Kamelhaarmänteln“ eröffnen die Eifel-Kulturtage am 9. April 2022 (Bad Bertrich) die neue Spielzeit – die 16. in Folge. In ihr präsentiert der gemeinnützige Kulturverein bis in den Dezember 2022 einen Genre-Mix aus Kabarett, Lesungen, Comedy, Flamenco und französischen Chansons. Dass das Festival Kultur dezentral in die ländliche Region bringt und unter anderem nach Waxweiler, Bad Bertrich, Bitburg und Hetzerath lockt, scheint auch ganz im Sinne des Kultursommers Rheinland-Pfalz zu sein, der die Reihe von Beginn an fördert. In all den Jahren waren mehr als 230 teils prominente Schauspieler, Politiker, Moderatoren und Publizisten bei dem Festival zu Gast.