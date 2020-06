Festival : Spezial-Kultur-Wochenende in Manderscheid

Manderscheid (red) Vor ein paar Wochen hatte es noch so ausgesehen, dass es in diesem Jahr gar keine Veranstalter im Rahmen der Eifel-Kulturtage geben würde – Rainer Laupichler hatte die Reihe im TV für diesen Sommer abmoderiert und aufs nächste Jahr verschoben.

Nun gibt’s im August aber ein Eifel-Kulturtage-Spezial Carmela de Feo und Roland Jankowsky: Am 8. und 9. August auf der Turnierwiese vor der spektakulären Kulisse der Ober- und Niederburg in Manderscheid. Musik-Comedy und eine Krimilesung stehen auf dem Programm, und das mit alten Bekannten, die beide Gewinner des Publikumspreises ‘Goldene Berta‘ der Eifel-Kulturtage sind. Carmela de Feo ist der Dauergast der Kulturtage und sorgt stets für ein ausverkauftes Haus. „Unsere Gäste lieben sie“, sagt Laupichler lächelnd, der einen „garantiert bunten Abend mit dem kleinen, charmanten, schwarzen, italienischen Multitalent aus dem Ruhrpott“ verspricht. Am Tag darauf kommt Roland Jankowsky, der in der ZDF-Krimiserie Wilsberg den etwas schrägen Kommissar Overbeck spielt. Ob als Schauspieler im Fernsehen, im Theater, als Sänger oder Hörbuchsprecher – sein komödiantisches Potential ist unverkennbar sein Markenzeichen. Für die Lesung wechselt Jankowsky alias Kommissar Overbeck die Seiten. In den Short-Stories geht es um kleine Ganoven und schwere Jungs und die Tücken, denen sich dieser Berufsstand stellen muss. Die Eintrittskarten kosten jeweils 22 Euro inkl. Vorverkaufsgebühr. Da die Anzahl der Parkplätze vor der Niederburg sehr begrenzt sind, wird ein Gratis-Shuttle von den Parkplätzen am Ortseingang Manderscheid zur Niederburg angeboten.