Letzte Spielzeit : Eifel-Kulturtage vor dem Aus – Das Festival endet nach 17 Jahren

Update Manderscheid Paukenschlag bei den Eifel-Kulturtagen: Festivalleiter Rainer Laupichler hat das Ende der Veranstaltungsreihe angekündigt. Er fühlt sich vom Land Rheinland-Pfalz allein gelassen.

Charlotte Link, Robert Seethaler, Judith Hermann, Emine Sevgi Ozdamar – sie alle sollten bei den Eifel-Kulturtagen 2023 auftreten und aus ihren Büchern lesen. Seit Oktober 2022 lief der Kartenvorverkauf, und Festivalleiter Rainer Laupichler freute sich auf eine Reihe, die in den 16 Jahren zuvor noch nie so hochkarätig und vielfältig war.

Neben bekannten Namen bei Lesungen waren neue Formate geplant, etwa das Strohtheater mitten in der Eifellandschaft bei Bettenfeld. „Meine Spielplangestaltung für die Spielzeit 2023 war so konzipiert, dass ich verloren gegangene Zuschauergruppen zurückgewinne und neue interessiere“, sagte Laupichler. Es sollte nach Einbrüchen durch die Corona-Pandemie ein kraftvoller Neustart mit vielen Publikumsanreizen werden. Nun hat Laupichler den meisten Autoren abgesagt.

Warum die Eifel-Kulturtage so nicht mehr weiterlaufen können

In einer Erklärung erinnert Laupichler daran, „dass die Eifel-Kulturtage seit 17 Jahren in Folge ehrenamtlich gegen eine Aufwandsentschädigung organisiert werden. Mit vollem Risiko, wie sich jetzt bei uns herausstellt“. Das stehe „im Gegensatz zu Kulturprojekten in kommunaler Trägerschaft, die alle über einen doppelten Boden verfügen. Durch die geringe Bewilligungssumme greift der Kultursommer Rheinland-Pfalz unmittelbar in die Programmgestaltung ein, ungeachtet des Mehrwertes für unsere Region, ihrer Bürger und Herausforderungen des ländlichen Raumes. Rheinland-Pfalz liegt bei der Kulturförderung in der Bundesrepublik auf dem letzten Platz.“