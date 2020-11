Eifel-Literatur-Festival 2021 : Sebastian Fitzek: Erfinder packender Thriller

„Meister des Grauens“ unterhält am 9. April in Wittlich.

Er ist Deutschlands erfolgreichster Thriller-Autor. Sebastian Fitzek hat Millionen-Seller geschaffen, sein Werk „Das Geschenk“ (2019) eroberte in Rekordzeit Platz 1 der Spiegel-Jahresbestsellerliste 2019. Mit dem jüngsten Thriller „Der Heimweg“ will „der Meister des Grauens“ am 9. April die Besucher im Eventum in Wittlich „nervenfetzend spannend“ unterhalten. Die Lesung ist der Nachholtermin für die zweimal verschobene ausverkaufte Veranstaltung von Mai und September 2020. Karten kosten 27 Euro.