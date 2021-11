Eifel-Literatur-Festival : Bestseller-Autor Bannalec: Kommissar Dupins geheimnisvolle Beziehung zu Hercule Poirot

Bitburg Besuch des Autors Jean-Luc Bannelec beim Eifel-Literatur-Festival - mit interessanten Einblicken und exklusiven Neuigkeiten aus der Bretagne.

Als der Bestseller-Autor Jean-Luc Bannelec die 360 Zuhörer am Donnerstagabend in der – endlich wieder und unter 3G-Regeln – vollbesetzten Bitburger Stadthalle fragt, wer denn schon jemals in der Bretagne gewesen sei, entfährt ihm ein erstauntes „Wow!“ Gefühlt 90 Prozent strecken ihre Hände in die Höhe. Da ist auch der Moderator des Abends und Macher des veranstaltenden Eifel-Literatur-Festivals, Josef Zierden, der selbst noch nie ebendort war, baff.

Aber er hat alle, mittlerweile zehn Krimis (Gesamtauflage sensationelle 5,3 Millionen Exemplare) gelesen und ist so ein kundiger Gesprächspartner. Überhaupt ist das keine Lesung, sondern ein intellektueller, intelligenter, spannender und vor allem witziger Dialog zwischen Zierden und Jörg Bong (und später auch den Zuschauern), der seine wahre Identität lange hinter dem Pseudonym versteckt hat. War er doch selbst Verleger beim renommierten S. Fischer-Verlag. Seine Bretagne-Krimis aber bot er anonym seinen Kollegen an und bekam von Kiepenheuer und Witsch dann einen Zuschlag. Ehrensache für ihn!

Die grausigen Morde sind quasi nur Vehikel dafür –, das tut der Spannung aber keinen Abbruch. Bong selbst hat schon seit vielen Jahren ein Haus im Finistère, dem Ende der Welt, wie schon die Lateiner vermuteten. „Das ist ein Spleen, diese Bücher, ich sehe mich nicht als Autor“, meint der sympathische Gast. Aber durch und durch kunstbeflissen ist er und ein großer Leser, natürlich auch beruflich. Daher nimmt er immer wieder Anleihen bei berühmten Literaturdetektiven wie Hercule Poirot oder Inspektor Maigret, die er sehr verehrt. In jedem seiner Bände stecke eine Hommage an einen dieser Meister, er fordert die Leser heraus, das herauszufinden.

Aktuell stellt Bannalec den elften Band fertig, der im Juni nächsten Jahres erscheinen soll. „Weil es hier heute so schön ist“, verrät er sogar weltexklusiv (seine Bücher sind in vielen Ländern, sogar in der Bretagne selbst, beliebt), wo diesmal die Morde geschehen: Ganz im Nordwesten, an den Fjorden des L’Aber Vrac’h. Jede Folge spielt nämlich in einer anderen Ecke des mythischen Landes.