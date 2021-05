Eifel-Literatur-Festival : Eifel-Literatur-Festival: Bestsellerautorin Krien in Bitburg

Bitburg Wegen der coronabedingt unsicheren Planungslage wird die Lesung mit Daniela Krien beim Eifel-Literatur-Festival am 11. Juni in Bitburg, Haus Beda, in den Herbst verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.