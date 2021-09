Literatur : Die rettende Kraft der Literatur

Daniel Kehlmann liest beim Eifel-Literatur-Festival 2021 in Bitburg aus seinem 2017 erschienenen Roman "Tyll". Foto: Charlotte Heucher

Daniel Kehlmann hat am Freitag beim Eifel-Literatur-Festival in Bitburg Einblicke in seine Arbeit als Schriftsteller gegeben. Bei der Lesung aus seinem Roman „Tyll“ verriet er auch, warum Literatur gegen heutige Katastrophen wie die Pandemie oder eine Trump-Präsidentschaft helfen kann.

Als einen der „Festmomente des Lebens“ hat Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck am Freitag den Abend des Eifel-Literatur-Festivals mit dem international gefeierten Autor Daniel Kehlmann eröffnet, und viele der 320 Besucher in der Bitburger Stadthalle sahen das auch so. Er meine den Moment, so führte Hardeck aus, wenn der mythische Sisyphos den schweren Stein auf den Berg geschoben hat, bevor der nach kurzem Innehalten wieder hinabrollt. Festivalleiter Josef Zierden griff die Stein-Metapher auf, als er von der coronabedingten „Termin-Orgie“ ständiger Umplanungen berichtete. „Heute Abend ist der Stein oben.“

Kehlmann las eine Passage aus seinem bereits 2017 erschienenen Roman „Tyll“. In dessen Mittelpunkt steht die mittelalterliche Figur des Till Eulenspiegel, die der Autor in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges gesetzt hat. Eine Zeit, die von Aberglauben, Hexenprozessen und Religionskämpfen geprägt war. Auf seinen Streifzügen begegnet der Vagabund vielen kleinen Leuten und einigen europäischen Herrschern, woraus ein großes Gemälde dieser Epoche entsteht. Tyll nimmt sich darin als Gaukler, Artist und listiger Hofnarr Freiheiten, die für einen Müllerssohn in der starren Gesellschaftsordnung undenkbar waren. Dafür war er vogelfrei, schutzlos – und Überleben eine Kunst.

Am meisten, verrät Kehlmann im Podiumsgespräch mit Zierden, habe ihn an dem Stoff „die Fremdheit der Menschen“ in dieser Zeit fasziniert. Heutiges Denken sei so stark von der Aufklärung geprägt, dass wir schwer Zugang finden zur geistigen Welt des Barock. Der Dreißigjährige Krieg als der „vollkommene Zusammenbruch von jeglicher Zivilisation“ sei der eigentliche Protagonist des Romans. Die Zustände im 17. Jahrhundert seien so viel schlimmer gewesen als heute, dass Leser vom Vergleich und Tylls Lebenskunst durchaus etwas lernen könnten.

Dass sein Weltbestseller „Die Vermessung der Welt“ in Deutschland bereits Schullektüre ist, sieht der Autor ambivalent. „Ich hätte die Entscheidung nicht getroffen“, sagt Kehlmann, und das Publikum lacht. Bei aller Ehre sei Abiturstoff nicht das, was man im späteren Leben gerne lese. Das Werk werde zudem häufig nicht in seinem parodistischen Charakter, als burleske Komödie, behandelt, sondern viel zu ernst als Bildungsroman.