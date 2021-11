Literatur : Ein geglücktes Experiment und ein Geldsegen

Bitburg/Prüm Günter Grass, Herta Müller, Alice Schwarzer, Peter Scholl-Latour – mehr als 250 AutorInnen hat Josef Zierden schon zu Lesungen in die Eifel gelockt. Für seine 25-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als Gründer und Leiter des Eifel-Literatur-Festivals verleiht ihm die Dr.-Hanns-Simon-Stiftung in Bitburg nun ihren mit 10 000 Euro dotierten Kulturpreis.

Das Bundesverdienstkreuz hat Josef Zierden längst erhalten, den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz auch. Nun bekommt der Leiter des Eifel-Literatur-Festivals für sein 25-jähriges ehrenamtliches Engagement den Kulturpreis der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung in Bitburg und freut sich riesig. Nicht nur, weil die Auszeichnung mit 10 000 Euro dotiert ist, sondern auch, weil sie in ihm einen Prümer ehrt und damit uralte Befindlichkeiten der rivalisierenden ehemaligen Eifel-Kreisstädte überwindet. Als er 2001 erstmals mit einer Festival-Veranstaltung nach Bitburg ging und Mario Adorf dorthin einlud, „da war das so was wie Verrat“, erinnert sich Zierden. „Das war für mich eine kleine Grenzüberschreitung.“ Doch seitdem er damit den Radius des 1994 gegründeten Festivals erweiterte und immer mehr gefragte und gefeierte Autoren in die Eifel holte, saß er regelmäßig auch auf der Bühne im prunkvollen Festsaal des Hauses Beda in Bitburg. Mittlerweile haben mehr als 100 000 Menschen das größte Literaturfestival des Landes besucht und die Lesungen und Podiumsgespräche von Schriftstellern und Publizisten, Nobelpreisträgern und Sachbuchautoren miterlebt. Und so lobt die Dr.-Hanns-Simon-Stiftung nun Zierdens „unermüdliches ehrenamtliches Engagement“ in 25 Jahren.