Jubiläum : Eifel-Literatur-Festival: Bildband zum Jubiläum

Bitburg/Wittlich (red) Ein Vierteljahrhundert Kulturgeschichte: Der Jubiläumsbildband „25 Jahre Eifel-Literatur-Festival. 1994 bis 2019“ ist frisch erschienen und kann kostenlos über die Festival-Homepage bestellt werden.

Der Bildband zeichnet auf 48 Seiten den Weg des Eifel-Literatur-Festivals von den ersten Anfängen nach. Vom Schalterraum einer kleinen Bank in Prüm 1994 bis zu großen Eifelsälen für 800 bis 1500 Besucher heute, in Bitburg, Daun oder Wittlich. Mehr als 250 hochkarätige Autorinnen und Autoren waren bisher zu Gast und mehr als 100 000 literaturbegeisterte Besucher. Das Festival gilt als das größte und bedeutendste Literaturfestival in Rheinland-Pfalz. Etwas Planungsglück für das „ELF“: In diesem Jahr war nur eine Veranstaltung vorgesehen: Der am 8. Mai geplante Auftritt von Sebastian Fitzek in Wittlich ist auf den 25. September verlegt worden.