Lesung vor ausverkauftem Haus Beda in Bitburg Das Leben sprengt jedes Format – Was Autor Navid Kermani dem Publikum beim Eifel-Literatur-Festival zu sagen hat

Der Mann hat viele Facetten: Er ist Islamwissenschaftler, Autor und Publizist, berichtete als Reporter aus Krisen- und Kriegsgebieten dieses Planeten, ist Gastgeber eines literarischen Salons und gilt als einer der einflussreichsten Intellektuellen Deutschlands – all das hindert ihn nicht daran, auch noch eingetragenes Mitglied des 1. FC Köln zu sein, wie er auf seiner Webseite bekennt. Er möge keine Beschränkungen, wird Kermani später an diesem Abend sagen und meint damit die Fesseln, die sich Schriftsteller selbst anlegen, um einem literarischen Format zu genügen. „Eine offene Form ist realistischer, als der realistischste Roman“, erklärt Kermani. Dennoch stehe der Begriff Roman auf dem Buchcover, weil er ihm genreoffenes Schreiben erlaube und seiner Meinung nach sowieso weiter gefasst werden sollte. „Dem Roman werden in Deutschland zu enge Grenzen gesetzt.“