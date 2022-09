Literatur : Eifel-Literatur-Festival macht 2024 weiter

Josef Zierden hat viele berühmte Autoren in die Eifel geholt. Nun übergibt er die Organisation des Eifel-Literatur-Festivals in jüngere Hände. Foto: TV-Archiv Foto: Eifel-Literatur-Festival

Prüm/Bitburg Das Eifel-Literatur-Festival geht in eine neue Runde. An der Spitze gibt‘s aber kurz vor dem 30. Jahr seines Bestehens eine einschneidende Veränderung.

(aheu) Das Eifel-Literatur-Festival geht in eine neue Runde. Wie Festivalleiter Josef Zierden am Mittwoch ankündigte, soll die nächste Auflage im Jahr 2024 stattfinden. Der Gründer der hochkarätigen Literaturreihe will sich dann allerdings aus gesundheitlichen Gründen aus der hauptverantwortlichen Organisation zurückziehen und das Feld seiner Nachfolgerin überlassen: Sabine Rehm. Die Prümer Buchhändlerin und Germanistin kümmerte sich seit der Erstauflage des Festivals im Jahr 1994 bei den Lesungen um die Büchertische.