Kultur : Eifel-Literatur-Festival mit Schulze und Bannalec

Jean-Luc Bannalec Foto: dpa/Henning Kaiser

GEROLSTEIN/BITBURG (red) Schriftsteller Ingo Schulze liest am Freitag, 29. Oktober, im Rahmen des Eifel-Literatur-Festivals in der Stadthalle Rondell in Gerolstein aus seinem neuen Roman „Die rechtschaffenen Mörder“.

Er geht der Frage nach: Kann ein passionierter Leser, ein Büchermensch, zu einem Rechtsradikalen werden?

Jean-Luc Bannalec, der Meister der Bretagne-Krimis, kommt am Donnerstag, 4. November, zum Eifel-Literatur-Festival in die Bitburger Stadthalle. Durch die unfallbedingt notwendig gewordene Terminverlegung vom 19. September auf den 4. November in der Bitburger Stadthalle sind einige Tickets frei geworfen.