Architektur : Ein Priester preist seinen Gott mit dem Pinsel

Der Innenraum der Pfarrkirche St. Luzia mit Blick in den Chorraum. Faszinierend sind die Malereien an den Wänden und Decken. Foto: Hoeser Rudolf

Eine der interessantesten Kirchen der Region befindet sich in der kleinen Gemeinde Eschfeld (Eifelkreis Bitburg-Prüm) im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Luxemburg. Das Besondere an der Pfarrkirche St. Luzia sind die Wand- und Deckengemälde. Die wurden in den Jahren 1906 bis 1921 in mühevoller Kleinarbeit und Stück für Stück von Pastor Christoph März angefertigt und erzählen viele Begebenheiten aus der Bibel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Geschichte des Ortes und der Kirche reichen weit zurück in die Vergangenheit. Im Jahr 1330 wurde der Ort erstmals urkundlich erwähnt. Seinerzeit gehörte Eschfeld zum Bistum Trier. Bis Ende des 18. Jahrhunderts war Eschfeld ein Hauptort einer der drei Meiereien, die der Herrschaft Dasburg in der luxemburgischen Grafschaft Vianden angehörten. Die Kirche und der umliegende Friedhof befanden sich bis 1867 im heutigen Unterdorf. Die heutige Pfarrkirche St. Luzia wurde 1869 errichtet. Das Bauwerk ist ein neugotischer Saalbau mit kurzen Querarmen.

Untrennbar mit der Kirche verbunden ist der Name von Pfarrer Christoph März. Geboren wurde der später als „Malerpriester“ bekannte März am 13. April 1867 in Schweich an der Mosel. Er war der älteste Sohn der Familie und hatte fünf Geschwister. Nach Volksschule und Gymnasium studierte er Theologie am Priesterseminar in Trier. 1895 wurde er zum Priester geweiht und war zunächst als Kaplan in Püttlingen an der Saar. Von 1899 bis 1931 wirkte er als Pastor in Eschfeld.

Auch ohne umfangreiche Ausbildung in der Malerei vollbrachte er in Eschfeld ein sehenswertes Gesamtwerk. So hat er in 15-jähriger Arbeit die Kirche eigenhändig ausgemalt. Dabei verfolgte er die Absicht, mit den zahlreichen Szenen den Pfarrangehörigen das Heilswirken Gottes bewusst zu machen und wesentliche Inhalte des katholischen Glaubens näher zu bringen. In den Motiven aus dem Alten und Neuen Testament sowie aus der Kirchengeschichte werden mehr als 1000 Figuren und hunderte Tiere dargestellt.

Auf dem Bogen, der die Apsis von dem übrigen Kirchenraum trennt, ist der Lobpreis Gottes durch die Engel dargestellt. In dieser Szene reduziert der Maler die Hintergrundfarbe auf das symbolische Gold. Foto: Hoeser Rudolf

An den Seitenwänden sind neben den Fenstern die Apostel dargestellt. Hier der Apostel Judas. Foto: Hoeser Rudolf

Foto: Hoeser Rudolf

Die Pfarrkirche St. Luzia in Eschfeld wurde 1869 erbaut. Foto: Hoeser Rudolf

Die Darstellung der Sintflut ist das Hauptbild in der Eschfelder Kirche und sorgt für die weit über die Ortsgrenze hinausgehende Bekanntheit des Gotteshauses. Das Gemälde wird auch als ?Eschfelder Sintflut? bezeichnet. Es unterscheidet sich nach Inhalt und Farbgebung deutlich von den übrigen Gemälden. Die Platzierung über dem Ausgang ist wohl bewusst gewählt worden. Während des Gottesdienstes sind die Augen der Gläubigen auf den Altar gerichtet. Beim Hinausgehen aus der Kirche sehen sie ein weltliches, realistisches Bild. So wird der Übergang in das Alltagsleben vorbereitet. Foto: Hoeser Rudolf

Auf dem Bogen, der die Apsis von dem übrigen Kirchenraum trennt, ist der Lobpreis Gottes durch die Engel dargestellt. Im übrigen Kirchenraum dominiert die Vielfalt der Farben. In dieser Szene reduziert der Malerpriester die Hintergrundfarbe auf das symbolische Gold und die Darstellungen bleiben, wie bei der Himmelleiter in der Leibung, ausschließlich den Engeln vorbehalten. Foto: Hoeser Rudolf

Die Laibung zwischen Kirchen- und Altarraum ist mit der Darstellung einer Himmelsleiter versehen. Foto: Hoeser Rudolf

Vor der Pfarrkirche St. Luzia wurde dem „Malerpriester“ Christoph März ein Denkmal erbaut. Foto: Hoeser Rudolf

Darstellung der Kirchenpatronin, der Heiligen Luzia: Diese hatte nach der Legende ein Gelübde abgelegt, zu Ehren Gottes ein Leben als Jungfrau zu führen. Sie sollte in ein Bordell gebracht werden. Doch nicht einmal ein Gespann war in der Lage, die gefesselte Luzia zu überstellen. Foto: Hoeser Rudolf

DALL_E_Pinsel_Farbe_blau_gold Foto: TV/Jakobs, Ralf