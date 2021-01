Musik : Eifeler Band Jupiter Jones: Nach jahrelanger Pause wieder vereint?

Trier Bringt 2021 gleich mal eine frohe Botschaft für alle Fans von Jupiter Jones? So lässt sich das Live-Video jedenfalls interpretieren, das die aus der Eifel stammende und 2017 aufgelöste Band am Donnerstagnachmittag auf Facebook gepostet hat.

Dort trifft Sänger Nicholas Müller in einem geräumigen Proberaum auf Gitarrist Sascha Eigner – und beide spielen „Auf das Leben“, eine der großen Hymnen vom Debütalbum „Raum um Raum“ von 2004. Jupiter Jones gründeten sich 2002, zwischenzeitlich probte die Band in Trier und Wittlich. Schon mit dem Debütalbum gewannen sie in der Punkrock-Szene bundesweit viele Fans – auch wegen ihrer großen Live-Qualitäten.