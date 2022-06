Köln : Vor 50.000 Zuschauern einheizen

Köln Was ein Eifeler Schlagzeuger bei der Ärzte-Show im Kölner Stadion erlebte.

(AF) Bands aus der Region standen in diesem Jahr nicht bei Rock am Ring auf dem Spielplan. Der in Darscheid bei Daun lebende Schlagzeuger Johannes Koster hätte sonst eine sehr kurze Anreise gehabt – aber auch ohne Ring-Auftrag wurde der aus Trier stammende Musiker mit seiner Band Adam Angst am Samstagabend von Zehntausenden Zuschauern gefeiert. Adam Angst war der einzige Support bei der ausverkauften Show der Ärzte im Kölner RheinEnergieStadion. Am Montagmorgen war Johannes Koster „noch immer etwas fertig und weiterhin euphorisiert. Wir haben lange gefeiert danach und es sackt gerade alles“, berichtet Joe Koster. Fast zweieinhalb Jahre hatte er auf das Livegefühl mit seiner Band verzichten müssen: „Das letzte Konzert vor der Pandemie war im Dezember 2019. Vor einer Woche spielten wir dann im Luxor das erste Konzert seitdem – als Vorbereitung für die Ärzte-Show. Und die war schon irre.“ Ein Open Air vor 50.000 Menschen, „und kaum Masken – als ob nichts gewesen wäre. Aber umso schöner war der respektvolle Umgang. Jeder, wirklich jeder hatte Spaß und hat es genossen. Das hat wirklich gut getan.“ Die Ärzte spielten im Rahmen ihrer Tour „Buffalo Bill in Rom“ über drei Dutzend Songs. Als Support haben sich Bela, Farin und Rod mehrere „Lieblingsbands“ eingeladen – darunter auch „Pascow“ für die Shows in Thun (Schweiz) und Heilbronn. Auch dort trommelt ein Musiker aus der Region: Oliver Thomé, der im Hauptberuf Geschäftsführer von Popp Concerts ist. Pascow werden im Sommer auch im Vorprogramm der Jubiläumstour der Toten Hosen spielen, etwa in Kassel.