KULTURMACHER MARCO LEHNERTZ (StadtRand) Zehn oder mehr Auftritte am Tag? Kommt vor!

Bitburg/Köln · Der Eifeler Keyboarder Marco Lehnertz hat sich nicht nur in der Region und in Bands wie Jupiter Jones einen Namen gemacht. Nun freut er sich auf das Debütalbum mit den Kölschrockern StadtRand, eine Show in Bitburg und eine wilde, kurze Karnevalssession in Köln.

19.10.2023, 10:03 Uhr

Marco Lehnertz in Aktion: Der Keyboarder aus der Eifel spielt am 26. Oktober mit StadtRand in Bitburg – dann stellt die Kölschrock-Band ihr Debütalbum vor. Foto: Simon Engelbert

90 Sekunden. Reicht nicht, um an der Theke ein Kölsch oder eine Cola zu holen oder zur Toilette zu sprinten. Reicht vielleicht, um einen Gedanken schnell durch die Synapsen zu schicken. Oder, um einmal kurz in die Menge zu blicken, einmal um die eigene Achse drehen, wenn auf der Bühne gerade nichts Spannendes passiert.