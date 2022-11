Szene-Star aus der Eifel : „Ich warte noch auf den Scheck von Phil Collins“

Trier Der gebürtige Prümer Thomas Thielen spielte mit Pink-Floyd- und Marillion-Größen, im Progressive-Rock ist er selbst ein großer Name. Einer seiner seltenen Live-Auftritte führt ihn nach Trier.

Am Samstag, 19. November, wird es Thielen noch mal nach Trier ziehen, zum zweiten Gastspiel in der alten Heimat: Vor drei Jahren spielte er bereits in der Tufa. Wenige Monate, bevor das Coronavirus nicht nur den kompletten Kulturbetrieb komplett lahmlegte. Konzerte von „t“ und Band haben weiterhin Seltenheitswert – was auch daran liegt, dass für den Szenestar die Musik nur Leidenschaft und Hobby ist, wenn auch auf professionellem Niveau: Im Hauptberuf ist Thielen Lehrer und Lehrerausbilder. Das – in Kombination mit den Verpflichtungen seiner Bandkollegen – führt dann auch dazu, dass er schon mal Angebote ablehnen muss, nach denen sich andere Bands sehnen würden. Er spielte schon gemeinsam mit Marillion, Nick Mason (Pink Floyd) oder IQ, war zu seiner Trierer Studienzeit auch mal Aushilfsbassist für Heather Nova (da sprang er kurzfristig bei einem Livekonzert ein). Aber leicht sei es nicht, passende Termine zu finden. Vielleicht klappt es ja nach dem Night-of-the-Prog-Festival 2019 mit 12.000 Prog-Fans auf der Loreley-Bühne bald wieder mit einem großen Open Air. „Ich verhandle mit Hurricane und Southside für 2023 oder 2024“, teilt er dem TV mit, also mit zwei der renommiertesten deutschen Festivals. Aber der Terminabgleich mit seiner Band sei wegen anderer Verpflichtungen schwierig. Von daher ist der Trier-Auftritt, zu dem er sich als Support die niederländische Marillion-Tribute-Band Dry Land eingeladen hat, eine echte Besonderheit. Es ist kein Zufall, dass es ihn zurück an die Mosel zieht, er ist ja ein echtes Kind der Region: Geboren in Prüm, Abi in Gerolstein, dann lebte er viele Jahre in Trier: Thomas Thielen studierte klassische Philologie und Anglistik, schrieb seine Dissertation an der Uni über Ovids Metamorphosen. Am Hindenburg-Gymnasium (heute: Humboldt-Gymnasium) machte er sein Referendariat. Dann zog es ihn nach Niedersachsen, wo er heute noch mit seiner Familie lebt.