Serie Kultur auf dem Lande : Rein in die Dorfsäle, raus aus den Dorfsälen

Manderscheid Die Eifel-Kulturtage stoßen mitten ins Landleben vor. In Dorfsälen lesen, musizieren, tanzen oder kalauern große und kleine Stars der Szene. Pure Idylle also, könnte man meinen. Aber auch hier knirscht es ab und zu. Wieso, lesen Sie in Teil 4 der Reihe „Kultur auf dem Lande“.

Wer eine Kulturreihe organisiert, braucht gute Nerven, einen langen Atem und viel Überzeugungskunst. Manchmal trifft dies aber auch auf Journalistinnen zu, die darüber schreiben wollen. So wie im Fall Eifel-Kulturtage. Die Kleinkunst-Events, die jedes Jahr (bis auf 2020) von April bis Oktober über die Bühnen der Dorfsäle gehen, ist im Kalender von etlichen Kulturinteressierten fest eingeplant.

Die Idee dazu hatte Rainer Laupichler aus Manderscheid, der die Eifel-Kulturtage plant, lenkt und leitet. Keine Frage war es daher, dass auch sie in der Serie „Kultur auf dem Lande“ ihren Platz finden sollten. Allerdings hat sich Laupichler dazu entschieden, sich nicht mit dem Trierischen Volksfreund über seine Ansichten und Einsichten öffentlich auszutauschen. Er sei nicht daran interessiert, immer und immer wieder über das Gleiche zu sprechen.

Da die Eifel-Kulturtage jedoch ein wichtiger Baustein in dem Kulturangebot des Kreises Bernkastel-Wittlich sind, gibt der TV dennoch einen Einblick in die Veranstaltungsreihe – macht jedoch seine eigene Analyse über die Perspektiven und Herausforderungen.

Sind Dörfsäle die Spielstätten der Zukunft auf dem Land?

Die intimere Atmosphäre von Dorfsälen passt perfekt zu Kabarett, Comedy, Autorenlesungen oder Konzerten. Ein echter Vorteil gegenüber den großen anonymen Hallen einer Stadt. Allerdings verlangen einige Gemeinden zum Teil hohe Saalmieten. Dafür ist jedoch das Budget zu knapp. Immerhin verdient niemand mit Kulturveranstaltungen Geld, schon gar nicht Organisationen oder Vereine, die überwiegend oder komplett aus einem ehrenamtlichen Team bestehen. Doch es gibt auch sehr rühmliche Ausnahmen. Einzelne Ortsbürgermeister legen sich mächtig ins Zeug, wenn sich die Eifel-Kulturtage mit Stars der Szene wie Autorin Elke Heidenreich, dem Kabarettisten Konrad Beikircher oder Schauspielern wie Ben Becker, Katharina Thalbach oder Gudrun Landgrebe angekündigt haben. Sie stehen mit einer ganzen Hilfsmannschaft bereit und packen tatkräftig mit an.

Finden junge Menschen Eifelkultur spannend?

Den Löwenanteil der Besucher machen die Über-40-Jährigen aus, gefolgt von den Senioren. Junge Menschen sind Mangelware. Dabei gibt es durchaus Ansätze, diese Klientel für die Kultur zu begeistern. Im Format „Literatur à la surprise“ stellten sich 2021 sechs junge Talente aus der Schreibwerkstatt von Hanna Jansen mit ihren ersten literarischen Gehversuchen vor. In diesem Jahr wird das Format fortgesetzt. Im nächsten Jahr soll das Ganze sogar auf die nächste Stufe gestellt werden. Die Idee: Jugendliche konzipieren in Workshops eine Veranstaltung bis hin zur Aufführung. Dabei hilft ihnen ein Poetry-Slammer, Texte und Technik werden von den Eifel-Kulturtagen gestellt.

Info Eifel-Kulturtage: Zahlen und Fakten Gründer/Organisator: Rainer Laupichler Gründungsjahr: 2007 Einzugsgebiet: Eifel und Mosel, Region Trier, Saarland, Köln, Luxemburg, je nach Künstler Besucherzahlen: Auslastung vor der Pandemie, 93 Prozent Spielorte: Bürgersäle im Landkreis Cochem-Zell, Bitburger Land, Vulkaneifel und Kreis Bernkastel-Wittlich Finanzierung: Eintrittsgeld, Sponsoren, Kultursommer Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Wittlich-Land Budget: etwa 150.000 Euro pro Jahr

Wie wichtig sind Kooperationen mit anderen Veranstaltern?

Die Eifel-Kulturtage haben für 2023 eine Kooperation mit dem Mosel Musikfestival geplant. Die Idee: Lesungen anbieten, die von hochkarätigen Musikern mitgestaltet werden. Festival-Intendant Tobias Scharfenberger verfügt über vielfältige Kontakte zur Szene. Die Eifel-Kulturtage wiederum haben interessante Spielstätten wie das Schalkenmehrener Maar zu bieten. Da ist es einen Versuch wert, sich die Schnittmenge der Zuschauer einmal genauer anzusehen, die zu beiden Formaten kommen. Auf jeden Fall nutzen beide Veranstalter Synergie-Effekte, grenzen sich aber in ihren Programmen stark genug voneinander ab, um nicht miteinander in Konkurrenz zu treten. Eine Win-Win-Situation.

Infrastruktur auf dem Lande? Top oder Flop?

Wer eine Kulturreihe auf dem Land organisiert – in kleinen Dörfern oder abgelegenen Ortschaften – hat stets damit zu kämpfen, dass die Taktung des Personennahverkehrs mangelhaft ist. Nicht nur potenzielle Zuschauer ohne Auto haben ein Problem zu den Veranstaltungen zu kommen, auch die Künstler selbst. Die müssen Mitarbeiter der Eifel-Kulturtage erst vom Bahnhof oder Flughafen abholen und später wieder dorthin zurückbringen – ein immenser Zeitaufwand. Eine weitere Herausforderung aber liegt in der schwindenden Infrastruktur der Dörfer selbst. Je mehr Geschäfte wie Bäcker, Metzger, kleine Lebensmittelläden, Blumenläden oder Apotheken schließen, desto mehr verschwinden die bewährten Ablagestellen für Programmhefte. Eine echte Zwickmühle.

Kommunalpolitiker vereinigt Euch! Wie groß ist die Unterstützung?