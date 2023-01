Buchtipp : Zwischen Atelier und All: Drei neue Bücher von Paul Bies aus Bitburg

Bitburg Drei Bücher von Paul Bies aus Bitburg sind im Eifelbildverlag erschienen. Die Erzählungen des Autors, der in Luxem­burg aufgewachsen ist, sind Liebes­erklärungen an die Region.

Mit 80 Jahren fliegt der Astronaut Daniel Balmes zum zweiten Mal in seinem Leben in den Welt­raum. Die Mission soll die körperlichen Reaktionen eines alten Menschen dort untersuchen. Aus dem All blickt der in Bitburg geborene Senior auf die Erde und reflektiert über sein Leben. Besonders über den Medien­rummel und Er­eignisse nach seinem ersten Welt­raumflug: Er ging ein Verhältnis mit einer Radiomoderatorin ein, woran seine Ehe zerbrochen ist.

„Die Rückkehr des Astronauten“ ist eines von drei neuen Büchern des Autors Paul Bies in der Reihe „Eifeler Erzählungen“. Er wurde 1954 am Nieder­rhein geboren, wuchs in Luxem­burg auf und studierte in Trier. Von 1981 bis 2020 war Bies Lehrer für Deutsch, Französisch und Ethik – unter anderem in Prag, Daun und Bitburg. In der Bierstadt lebt er seit mehr als 20 Jahren. Seine Werke sind Liebes­erklärungen an die Eifel.