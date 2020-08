TV-Serie : Die Nummer 1 zu Gast in Gerolstein

Gerolstein TV-Leser über den Auftritt von BAP 1982 in der Schul-Aula.

(AF) BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken hat noch viele Erinnerungen an die frühen Auftritte in der Eifel – etwa in Gerolstein. Im TV-Artikel „BAP ... die Erinnerung fällt nicht schwer“(27. August) berichtete er darüber. Bildmaterial von damals ist aber nur spärlich vorhanden. TV-Leser Harald Hunz aus Gerolstein hat noch ein Foto vom Konzert am 20. Oktober 1982 in der Aula des St.-Matthias-Gymnasiums gefunden. Es war das Jahr, in dem den Kölsch-Rockern das Kunststück gelang, sich in den damals noch relevanten Albumcharts selbst von Platz eins zu verdrängen: Das Album „Vun drinne noh drusse“ stieß damals den Vorgänger „Für Usszeschnigge!“ vom Thron.