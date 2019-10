200 Jahre Theodor Fontane : Ein Fontane-Abend der Extraklasse mit dem Club der toten Dichter

Trier Der Club der toten Dichter beweist in der Tufa, dass 200 Jahre alte Dichter Gänsehaut erzeugen können. Auch für Freunde des schwarzen Humors war etwas dabei.

Dabei war der examinierte Apotheker, der auch als Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker arbeitete, beileibe keiner, der gemächlich und selbstzufrieden durchs Leben wanderte. Höchste Zeit für einen neuen Blick auf den Dichter und Autor des großartigen „Stechlin“ und den gesellschaftskritischen Schöpfer von Frauengestalten wie Effi Briest oder Jenny Treibel. In der Trierer Tufa übernahmen das jetzt zur Freude des begeisterten Publikums Reinhard Repke und sein (wie der berühmte Film benanntes) Ensemble Club der toten Dichter. Tot ist für den ehemaligen Bassisten der Band Rockhaus Programm. Vor Fontane vertonte Repke bereits unter anderem Gedichte von Rilke, Heine und Bukowski. Jetzt also im Fontane-Jahr 2019 der „literarische Spiegel Preußens“ als Lyriker. Dass es auch in Trier um Wanderungen geht, signalisiert sogleich das Bühnenbild aus Spazierstöcken.

Versteht sich, dass am Ende auch die vier Musiker, die den Abend gestalten, einen Stock ergreifen, um auf Wanderschaft zu gehen. Einmal mehr zeigte sich, dass man nirgends einem Autor so nahkommt, wie in seinen Gedichten. Keine Spur von steifem Kragen oder zugeknöpfter Seele. Repke und sein Ensemble tauchten via Lyrik tief in die Gefühlswelt des Brandenburgers. Mit ihrer ausdrucksvollen wandelbaren Stimme begab sich Sängerin Katharina Franck, die auch noch als Schlagwerkerin und Gitarristin beeindruckte auf eine Wanderung in die Seelen-Provinz der Fontane-Gedichte, die von ihren Kollegen Reinhard Repke (Gitarre und Gesang), dem Bassisten Markus Runzheimer und Kathrin Pfeifer am melancholischen Akkordeon, vielfarbig orchestriert wurde. Da klang Fontane mal wie Neue Deutsche Welle, dann wieder rockte er die Bühne.