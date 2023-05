Jüdischer Friedhof Ein Haus für die Ewigkeit

Extra

Foto: Anne Heucher

Die jüdische Gemeinde Trier ist heute Eigentümer von 36 Friedhöfen in der Region zwischen Bernkastel, Trittenheim und Saarburg. Der alte jüdische Friedhof in der Weidegasse in Trier-Süd wurde von 1652 bis 1925 belegt und ist der zweite in der Stadt. Sein Einzugsgebiet reichte bis zur Mittelmosel. Der älteste jüdische Friedhof lag auf dem Gelände des heutigen Viehmarkts, wovon noch der Name Jüdemerstraße (Judenmauer) zeugt. Ein dort bei Grabungen aufgefundener Stein datiert auf das Jahr 1033. Seit 1920 befindet sich der jüdische Friedhof in der Herzogenbuscher Straße.

Neue Broschüre: Wer künftig eine Führung in der Weidegasse oder in der Synagoge besucht, erhält eine neue Broschüre über diesen Friedhof, die die Autoren Peter Szemere und Ralf Kotschka erstellt haben. Sie wird am 22. Mai ab 19 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule Trier der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Broschüre liegt sonst nirgendwo aus.⇥ aheu