Konzert : Ein Hobbit in der Arena

Trier Billy Boyd alias Pippin hat mit dem Tolkien Ensemble die Geschichte „Der Herr der Ringe“ in der Trierer Arena aufgeführt.

Es war an einem Freitag nach Ende eines Drehtages von „Der Herr der Ringe“. Nach dem Abendessen ging Billy Boyd, der in der Trilogie den Hobbit Pippin spielt, mit ein paar Leuten in eine Karaoke-Bar in Wellington. Nach ein paar Bier sang er „Delilah“ von Tom Jones. Die Drehbuchautoren, die auch da waren, mochten seinen Gesang. Am Montag sagten sie ihm, dass sie sich mehr Lieder für den Film wünschten. Tolkien habe viele Lieder geschrieben, ob ihn das inspirieren würde, selber ein Hobbit-Lied zu komponieren und selbst zu singen. Boyd sagte sofort zu und schrieb in zwei Tagen einen Hit. In einem Interview sagte er: „Ich stellte mir ein keltisches Lied vor, eines, bei dem man an Schottland denkt, untermalt mit keltischen Melodien. Ein Lied, wie es mir mein Großvater früher vorgesungen hatte.“

Am Sonntag sang Billy Boyd das Lied „Edge Of Night“ in der Trierer Arena beim Der Herr der Ringe und der Hobbit-Konzert. Nur er. Ohne Begleitung des rund 100-köpfigen Sinfonie-Orchesters Tolkien Ensemble. Vorsichtig begann er die Zeilen zu singen wie in der Thronhalle Denethors: „Home is behind, the world ahead, And there are many paths to tread. Through shadows to the edge of night, Until the stars are all alight.“ Andächtige Stille unter den 1300 Zuschauern. Gut zwei Stunden ging die Aufführung mit Welterfolgen von Oscar-Preisträger Howard Shore, Annie Lennox, Enya und Ed Sheeran. Es war aber nicht nur ein Konzert. Boyd trat immer wieder ans Pult heran und erzählte in kurzen Abschnitten die Geschichte des „Herrn der Ringe“. Auf der Leinwand von Bilden, Gemälden und Zeichnungen ergänzt.