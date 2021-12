UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE : Ein Kraftwerk-Hemd und andere T-Shirts

Sammelt gern T-Shirts: der japanische Schriftsteller Haruki Murakami Foto: dpa/Henning Bagger

Wer vor verschlossenen Club-Türen steht, kann ins Museum gehen. Zumindest in Düsseldorf. Wenn er oder sie es denn auf elektronische Musik oder Rave abgesehen haben. Beide eben noch schwer im Trend, sind sie von der Pandemie ausgebremst worden – dafür aber nun im Musentempel zu bestaunen.

„Electro. Von Kraftwerk bis Techno“ heißt die Schau, die das Museum Kunstpalast in der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt zeigt (bis 15. Mai). Museums-Generaldirektor Felix Krämer verspricht eine laute Ausstellung, garniert vom Soundtrack der DJ-Legende Laurent Garnier. Fotokünstler Andreas Gursky hat seine monumentalen Werke aus dem Frankfurter Cocoon Club von DJ Sven Väth, der Loveparade und der Mayday zur Verfügung gestellt. Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter hat die silbernen Helm-Masken von Daft Punk besorgt. Aus den Anfängen der Avantgarde, den Gerätetüftlern, die ab 1951 im WDR-Studio für elektronische Musik den Gerätepark schufen, sind seltsame Apparaturen herbeigeschafft worden. Ein Raum ist den Pionieren von Kraftwerk gewidmet, die ab 1970 im legendären Düsseldorfer Kling-Klang-Studio an neuen Klängen für die Welt bastelten. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis die elektronische Musik von der Avantgarde zum globalen Mainstream wurde und die Flyer-Kultur der 1990er-Jahre die Raves ankündigte.

Von Kraftwerk gibt es übrigens auch ein T-Shirt. Kostenpunkt: knapp 20 Euro. Ob das Kleidungsstück auch zu literarischen Ehren kommt, erfährt, wer Haruki Murakamis neuestes Buch zur Hand nimmt: „Gesammelte T-Shirts“. Es ist ein biografisches Werk, denn der japanische Bestsellerautor ist ein leidenschaftlicher Sammler dieses ebenso lässigen wie bequemen Edel-Unterhemds. Der 72-Jährige, der eigentlich nicht so gerne über sich selbst redet, öffnet seinen Kleiderschrank und zugleich eine biografische Tür. Er gibt Einblicke in seine Ticks und Marotten, verrät, was ihn inspiriert, warum er Tiermotive pro­blematisch findet, dass für ihn ein kaltes Bier einen „Moment höchsten Glücks“ bedeuten kann und warum er seine Shirts mit Batman- oder Supermanlogo niemals tragen würde.

Im Hause Murakami sammeln sich die bequemen Oberteile quasi automatisch an, schreibt er gleich zu Beginn. Und nicht nur T-Shirts. Er fühle sich „instinktiv getrieben, Dinge zu horten, obwohl ich weiß, dass ich es nicht tun sollte“. Der frühere Betreiber einer Jazzbar besitzt so viele Schallplatten, dass er sie niemals wird anhören können. Und der mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnete Schriftsteller hat so viele Bücher, dass er sie nie alle wird lesen können. Einen Teil seiner T-Shirts – von Reisen mitgebracht oder als Geschenke bekommen – bringt er inzwischen schön gefaltet in Kartons unter.