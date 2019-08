Singen : Julia Reidenbach lädt zum Singen ein

Trier Ein neues Konzept in lockerer Atmosphäre: Die Chorleiterin will in Trier mit „Just Sing“ Menschen begeistern, die einfach nur singen wollen – unabhängig von Talent und Erfahrung.

Jedes musikalische Kind in Trier kennt Julia Reidenbach . Nachdem die 37-Jährige lange Zeit als Sängerin aktiv war, gründete sie 2006 ihren ersten Kinderchor und 2011 den Chor über Brücken e.V., zunächst als Kooperationsprojekt zwischen der Kurfürst-Balduin-Realschule in Trier-West und der Egbert-Grundschule in Trier-Ost. Der Chor versteht sich neben der musikalischen Arbeit als Sozialprojekt für die unterschiedlichen Belange der Mitglieder. Mittlerweile singen knapp 160 Jungen und Mädchen aus allen sozialen Schichten im Chor über Brücken. 2012 wurde er mit dem Kulturpreis „Kinderkultur Klavier der Trierer Kulturstiftung“ ausgezeichnet, 2018 mit dem dritten Preis beim KultDing der Lotto Rheinland-Pfalz Stiftung in Koblenz für beispielhafte soziokulturelle Projekte mit Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz. Der Verein zählt zur Zeit 190 Mitglieder.

Klingt so ähnlich wie das Konzept des beliebten Rudelsingens, bei dem die Teilnehmer mehrere Lieder in Originalfassung und mit Begleitung singen. 2011 in Münster gestartet, hat diese Idee bereits mehrere Hundert Städte in ganz Deutschland erobert. Reidenbach überlegt: „Ja und nein“, sagt sie dann. „Beim Rudelsingen stehen Band und Frontsänger, was die Lautstärke betrifft, sehr stark im Vordergrund.“ Bei „Just Sing“ verlaufen die Abende anders. „Wir singen zu Beginn immer einen rhythmischen Kanon, um alle in Stimmung zu bringen. Dann startet der eigentliche Song, der dreistimmig einstudiert wird. Das lauteste Instrument werden in jedem Fall die vielen Stimmen sein.“