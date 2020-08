Mosel Musikfestival : Barockes Kopfkino

Einen imposanten Ausblick bietet das sogenannte Moselkino bei Leiwen den Besuchern des Mosel Musikfestivals. Foto: Dirk Tenbrock

Leiwen Ein originelles Konzert hoch über der Mosel taucht Raum und Zeit in neues Licht.

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Wer das Moselkino hoch über Leiwen besucht, erlebt derzeit mehr als einen spektakulären Ausblick auf das Moseltal zwischen Köwerich und Trittenheim. Die imaginäre Kinoleinwand ist zwar nicht mehr als ein großer, gezimmerter Rahmen aus Baumstämmen, aber auch eben nicht weniger als der Auslöser für großes Kino, Kopfkino in diesem Fall. Diese feine Ironie hat Tobias Scharfenberger, den Intendanten des in diesem Jahr arg durch Corona gebeutelten Mosel Musikfestivals, bei der Suche nach alternativen Veranstaltungsformen und -orten gepackt und er hat mit seinem Team ein Konzept entwickelt, um diesen Ort zu bespielen. Auf eine Art und Weise, die, man darf es wohl so sagen, bewusstseinserweiternd wirkt.

Zusammen mit Wolfgang Katschner von der dem Festival seit langem verbundenen Berliner Barock-Formation Lautten Compagney entstand das Konzept „Kopfhören- Bach without words“.

Das Moselkino befindet sich hoch über dem Weinort Leiwen. Dort konnten die rund 80 Besucher, die in zwei jeweils einstündige Partien eingeteilt waren, ihre Wagen parken, wurden vom Team mit Kopfhörern und Abspielgeräten ausgerüstet und machten sich auf zu einem 15-minütigen Waldspaziergang zum eigentlichen Ort des Geschehens. Währenddessen lauschten sie den einführenden Worten, eingesprochen von Schauspielerin Katja Heinrich, die zugleich Erklärungen und Anstöße zur Reflexion boten.

Nach der Stille des Waldes gibt es Musik von Johann Sebastian Bach, Kantaten, allerdings ohne Gesang, „without words“, reduziert also auf die pure Genialität der Musik. Alles andere hätte die splendide Kontemplation gestört, in die der Zuhörer und -seher bei dem spektakulären Ausblick unweigerlich gerät. Wohlbekannt ist die Musik, der Eingangschor aus dem „Weihnachtsoratorium“ beispielsweise, eigentlich als Glückwunschkantate BWV 214 „Tönet ihr Pauken! Erschallet, Trompeten“ komponiert. Oder die Tenor-Arie BWV 26 „So schnell ein rauschend Wasser“ (während tief im Tal die Mosel träge dahinfließt) und das berühmte „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ BWV 140.

Dass diese Musik aus der Konserve (vom Lautten Compagney-Album „Bach without words“) kommt und nicht live aufgeführt wird, macht nicht nur wegen der Pandemie-Einschränkungen Sinn. Die Idee ist sicher aus der Not geboren und ersetzt bestimmt nicht das unmittelbare Live-Musikerlebnis, die intelligente Umsetzung und der nachhaltige Effekt machen jedoch Hoffnung, dass aus der Corona-Zeit etwas nachhaltig bleibt, nämlich die sinnstiftenden Formate wie dieses, nicht am Kommerz oder Zuschauerzahlen orientiert, sondern an ihrem Sinn.

Hat man einmal auf den rohen Holzbänken des Kinos Platz genommen, ganz für sich der Musik lauschend und versunken in die Betrachtung der Landschaft, stellt sich eine Erweiterung der Dimensionen von Raum und Zeit ein, eine gewisse Entrückung. „Ich konnte mir vorstellen, wie vor über 2000 Jahren die Römer hier ankamen und so beeindruckt waren, dass sie bleiben wollten. Und es hätte mich auch nicht gewundert, wenn der alte Goethe mit seinem Wanderstock aufgetaucht wäre“, sagt eine beeindruckte Zuschauerin. „Auch meinte ich, über die Berge hinausblicken zu können, und konnte mir vorstellen, dass das alles hier auch nach einer Klimakatastrophe in irgendeiner Form überdauert“, fügt sie hinzu.