Trier : Ein prächtiges Konzert jenseits aller Routine

Trier Die Sommerserenaden der Trierer Philharmoniker im Brunnenhof.

Der ehemalige Kapitelhof strahlt ja beides aus: Die Geschlossenheit der umgebenden Mauern und die Öffnung nach oben, zum freien Himmel. Und so, als habe man das Publikum magisch berührt, entfiel an diesem Abend alles, was Freiluftkonzerte problematisch machen kann. Vom ersten Takt an verbreitete sich eine fast atemlose Spannung, völlig ungestört von herumirrenden Gästen, klapperndem Geschirr und sonstiger Unruhe. Sogar Stadtpatron Petrus hatte ein Einsehen und bescherte den rund 90 Besuchern, dem Philharmonischen Orchester und Generalmusikdirektor (GMD) Jochem Hochstenbach ein gelegentlich windiges, aber völlig regenfreies Wetter. Beste Voraussetzungen also für ein prächtiges Konzert. GMD Hochstenbach ersparte sich und dem Publikum längere Ansprachen und beschränkte seine Moderation auf das Notwendige.