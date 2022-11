Geschichte : Ein riesiger Fundus an Geschichten

Trier Hunderttausende Menschen haben nach dem Krieg sogenannte Wiedergutmachung für erlittenes NS-Unrecht erhalten. Und dabei erneut Schikane und Ablehnung erfahren. Ihre Akten sind oft das einzige, was wir von diesen NS-Opfern haben. Was soll nun damit passieren?

Rund 20 Kilometer - 20.000 Regalmeter umfassen die Akten zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Saarburg. Ein Fundus an Geschichten von Opfern aus vielen Ländern. Bis 1987 wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 940.000 Entschädigungsanträge von NS-Opfern gestellt. „Wieder gut“ wurde es für diese aber meist nicht: Wer einen Antrag stellte, setzte sich oft behördlicher Schikane und demütigenden Verfahren aus.

Die meisten Akten sind mittlerweile zum Archivgut geworden, weil die Betroffenen nicht mehr leben. Das Land Rheinland-Pfalz möchte dafür ein Forschungs- und Dokumentationszentrum errichten, das die Geschichten für eine möglichst breite Öffentlichkeit sichtbar macht, wie der im Mainzer Kulturministerium zuständige Referatsleiter Dr. Kai-Michael Sprenger am Mittwoch in Trier erklärte. Allerdings seien für ein derart groß dimensioniertes Projekt noch dicke Bretter zu bohren. Nächstes Jahr soll in Kooperation mit der Universität Trier ein Betreiberkonzept entwickelt werden. Ob eines Tages die Akten digitalisiert werden, ist offen. Im Rahmen einer Veranstaltung im vollbesetzen Trebetasaal des Stadtmuseums Simeonstift in Trier ging es am Mittwoch um die Frage, wie man das Material am besten zugänglich macht, um über die Wissenschaft hinaus zu wirken.