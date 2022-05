Kultur : Von der Porta bis zur Igeler Säule – Unesco-Welterbestätten in Trier und im Trierer Umland am 5. Juni geöffnet

Trier Besucher können am Sonntag, 5. Juni, fünf der insgesamt neun Welterbestätten in Trier erleben. Anlass ist der 18. Unesco-Welterbetag.

Die Unesco-Welterbestätten in Trier und im Trierer Umland stehen am Unesco-Welterbetag im Mittelpunkt. Dieser findet am Sonntag, 5. Juni, deutschlandweit unter dem Motto „50 Jahre Welterbekonvention: Erbe erhalten – Zukunft gestalten“ statt. Für Trier und das Umland haben sechs Organisationen haben ein Programm zusammengestellt, das fünf Stationen umfasst. Besucher können dabei fünf der neun Welterbestätten in halbstündigen Führungen kostenlos näher kennenlernen. Neben dem Dom und der Liebfrauenkirche sind auch römische Baudenkmäler Stationen im Parcours. So startet dieser an der Igeler Säule und beinhaltet auch die Porta Nigra sowie die Konstantin-Basilika als weitere Stationen. Drei Führungen leiten die jugendlichen Unesco-Scouts des Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier. Während alle Führungen zu festen Zeiten zwischen 10.30 Uhr und 16.15 Uhr stattfinden, kann der Codex Egberti als Teil des Weltdokumentenerbes den ganzen Tag über in einem virtuellen Rundgang bestaunt werden.