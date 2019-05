Klassische Musik : Eine Abenteuerreise zu Beethoven beim Trierer Familienkonzert

Trier Die „Eroica“ mit Wouter Padberg und den Philharmonikern begeisterte im Trierer Familienkonzert sowohl die großen als auch die kleinen Zuschauer.

Aber dann steigt Wouter Padberg aufs Dirigierpodium und begibt sich mit dem jungen Publikum auf eine schwierige, manchmal gefährliche und am Ende doch höchst erfolgreiche Reise zu Beethoven und dessen 3. Sinfonie. Von Anfang an distanziert sich der Trierer Kapellmeister von akademischem Ballast. Er zügelt den Ehrgeiz, alles erklären zu wollen, alles verständlich zu machen und begibt sich stattdessen kopfüber in die Musik. Was auf dem Trierer Podium abläuft, sind keine abstrakten Konstruktionen. Es sind markante Klang-Ereignisse – die Oboe mit ihrem wunderbaren Thema im ersten Satz, die Hörner mit ihrem warmen Glanz, die Kontrabässe im düsteren Trauermarsch. „Da kommt die Musik nach Hause“, sagt Padberg, wenn eine Passage die Grundtonart erreicht. Padberg fordert die Zuhörer, lässt längere Abschnitte auch ohne Unterbrechung durchspielen.