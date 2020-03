Kostenpflichtiger Inhalt: Gesellschaft : Flipper war unser bester Freund

Flipper. Der Anblick dieses Delfins sorgt bei vielen Babyboomern für wohlige Erinnerungen an eine Kindheit ohne Sorgen. Foto: Getty Images/iStockphoto/BrAt_PiKaChU

Trier Von der positiven Wirkung der Nostalgie: Eine Erinnerung an die Fernsehserien der 1960er und 1970er Jahre



Meine tägliche Serie gib mir heute: Keine Generation wurde vermutlich mehr vom Fernsehen geprägt als die sogenannten Babyboomer – die Ende der 1950er bis in die 1960er Jahre Geborenen. Fernsehen war das Größte, was die Medienwelt in ihrer Kindheit und Jugend zu bieten hatte. Es gab ARD und ZDF und traumhafte Einschaltquoten. Flipper war ihr bester Freund. Die Babyboomer erinnern sich gerne an ihre Serien. Was Nostalgie bewirken kann, erklärt die Trierer Wissenschaftlerin Michaela Brohm-Badry.

Brrrmbrrrmbrrrm Bonaaaanza. Lodernde Flammen brennen ein Loch in eine Landkarte, und die vier Cartwrights reiten ins Wohnzimmer. Ben, Adam, Hoss und Little Joe, die zusammen mit ihrem chinesischen Koch auf der Ponderosa Ranch leben, haben die Deutschen über viele Folgen sonntags begleitet. Bonanza. Dieser Titel taucht garantiert auf, wenn sich die Babyboomer-Generation an ihre Kindheit erinnert. Als alle noch im Wald spielen durften und sich danach vor diesen viereckigen klobigen Kasten im Wohnzimmer pflanzten, um die vorabendliche Serie zu sehen. Sobald in einer Babyboomer-Runde (hoffentlich bald wieder) der erste Serientitel fällt, gibt es kein Halten mehr, und einer nach dem anderen prasselt heraus – begleitet von „Jaah“- und „Wie schön“-Rufen. Die Albernheit findet ihren Höhepunkt, wenn oft schon ergraute Menschen plötzlich seltsame Laute ausstoßen, wie seinerzeit Skippy, das Buschkänguruh.

Extra Drei Fragen an Michaela Brohm-Badry: Foto: Lemrich, Alina Emrich, Kiên Hoàng Lê Früher war nicht alles besser. Aber wenn es um die Kindheitserinnerung in Sachen Musik, Film und Fernsehen geht, wird glorifiziert. Wie funktioniert das? Brohm-Badry: Ja, oft ist unsere Vergangenheit in unserer Erinnerung eher positiv. Rund ein Drittel der älteren Menschen gab in einer Studie an, keine einzige negative Erfahrung aus der Kindheit zu haben. Positive Gefühle bleiben oft in Erinnerung oder werden sogar stärker, negative Gefühle werden häufig verdrängt – wir stecken den Kopf in den Sand und hoffen, einfach zu vergessen. Wie wichtig ist Nostalgie, was bewirkt sie? Brohm-Badry: Wer schöne Erinnerungen an die Vergangenheit hat, stabilisiert dadurch seine Gegenwart. Die unbeschwerten Erinnerungen an die Leichtigkeit von Kindheit und Jugend bieten einen sicheren, stabilen Rückzugsort, den wir in der wilden Gegenwart wohl brauchen. Beispielsweise führt die Digitalisierung nicht nur zur Verbindung von Menschen, sondern auch zu einer Einsamkeit durch E-Mail, Facebook, Whats-App und andere Medien. Das sind alles keine echten Kontakte – digitale Einsamkeit wird immer öfter als Geißel der Neuzeit bezeichnet. Je unsicherer, einsamer die Gegenwart, desto schöner sind „Lassie“ und „Unsere kleine Farm“. Wir haben Sehnsucht nach verbindlicher Nähe, Liebe, Vertrauen, echter Bindung. Je unsicherer die Zeit, desto mehr Nostalgie. Kann das Glück der Erinnerung bei der Bewältigung der Zukunft helfen? Brohm-Badry: Ja, Erinnerungen an eine glückliche Vergangenheit stabilisieren Menschen für alles, was noch kommt im Leben. Wir sollten Menschen ermutigen, ihre schönen Erinnerungen zu erzählen. Das macht sie froh. Und mehr Lametta war da ja schließlich auch.

Der Siegszug: In den 1960er Jahren lernte das Fernsehen erst so richtig laufen und wurde zum sogenannten Leitmedium. Es gab die ARD und 1963 startete das ZDF. Es wurden Sendeformate entwickelt und viele US-amerikanische Serien ausgestrahlt. Graf Yoster gab sich nicht allein die Ehre. Nach und nach schafften sich die Deutschen in der Wirtschaftswunderzeit Empfangsgeräte an. Der Zugang der Bevölkerung zu einem Fernseher steigerte sich von 24 Prozent im Jahr 1960 bis auf 88 Prozent 1971 (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung). Diejenigen Kinder, die ihre Eltern erst spät von der Notwendigkeit dieser Anschaffung überzeugen konnten, schauten einfach solange mit den Nachbarskindern in die Röhre. Die Fernsehwelt war Schwarz-Weiß, bis der deutsche Vizekanzler Willy Brandt 1967 den Startknopf für das Farbfernsehen drückte. Mitte der 1980er Jahre gingen die ersten Privatsender an den Start und veränderten die Fernsehwelt.

Magische Anziehungskraft: ARD und ZDF begannen 1963 mit der Messung der Einschaltquoten. Bezaubernde Jeannie, ihr Meister und Major Healey erreichten 1967 Quoten von fast 50 Prozent. Die heutige Kult-Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion kam bei ihrer Erstausstrahlung 1966 auf 56 Prozent. Die Babyboomer waren bei vielen Serien dabei und können deshalb heute gemeinsam in Erinnerung schwelgen – quer durch alle Genres. Ob bei Flipper, Daktari, Fury und Tarzan. Bei Am Fuß der blauen Berge und Rauchende Colts. Bei Immer wenn er Pillen nahm, Mannix und Percy Stuart. Den Flintstones und dem Zauberkarussel. „Turnikuti, Turnikuta, der Zebulon ist wieder da“.

Begehrte Abendserien: Der Neid der Mitschüler war allen sicher, die am Vorabend in die begehrten Abendserien schnuppern durften, obwohl sie eigentlich ins Bett gehörten: Schirm, Charme und Melone. Tennisschläger und Kanonen. Die Straßen von San Francisco oder Einsatz in Manhattan mit Telly Savalas als Kojak. Sein Dauerlutscher und seine Sprüche waren legendär: „Entzückend, Baby.“ „Is‘ es wahr?“

Die Mehrteiler: In der Advents- oder Weihnachtszeit liefen besondere Produktionen, die oft die gesamte Familie in ihren Bann zogen wie die Samstagsabendshows mit Hans-Joachim Kulenkampff oder Lou van Burg: Robinson Crusoe. Die Schatzinsel. Lederstrumpf. Michael Strogoff. Zwei Jahre Ferien ... Die Vierteiler brachten zwischen 1964 und 1983 Weltliteratur nach Hause. Unvergessen der Moment als Raimund Harmstorf als Seewolf eine „rohe“ Kartoffel zerquetschte. 1971 taten es noch einfache Effekte.