später lesen Vortrag Eine faszinierende Insel FOTO: Waltraud Berners / Trierischer Volksfreund FOTO: Waltraud Berners / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Einen Bildervortrag zum Thema „Faszination Island“ (im Bild ein Wikingerhaus) hält Waltraud Berners am Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr in der Saarlandhalle der Hochwaldkliniken in Weiskirchen (Landkreis Merzig-Wadern). Dabei erzählt sie unter anderem von einer Walbeobachtungsfahrt, dem Abenteuer mit dem Ice-Explorer auf den Gletscher Langjökull oder einem Bad in der Blauen Lagune.