Familienkonzert : Eine Inszenierung voller Poesie

Trier „Die Kleine Meerjungfrau“ kommt als Familienkonzert in Trier auf die Bühne.

Die alte Geschichte von einer Meerjungfrau, die sich aus Liebe zu einem von ihr nach einem Schiffsunglück aus dem Meer geretteten Prinzen an Land begibt und dafür bei einer Seehexe ihre Stimme gegen zwei Beine anstatt des Fischschwanzes eintauscht, ist wohl vielen geläufig. Nach der Ablehnung durch den in eine menschliche Königstochter verliebten Prinzen wird sie zu einem unsterblichen Luftgeist.

430 Kinder und Erwachsene sind am Sonntagnachmittag ins große Haus gekommen, um in „die stilistisch schillernden Klänge und die poetischen Tiefen des wundervollen Märchens abzutauchen“, wie Carola Ehrt sagt. Und damit trifft sie ziemlich genau die Stimmung im Saal.

Andächtige Stille bei den Kindern, sogar bei denen, die eigentlich noch zu klein für dieses Stück sind. Es ist musikalisch anspruchsvoll und zudem teilweise auf Englisch gesungen und gesprochen. Deshalb empfiehlt das Theater ein Mindestalter von acht Jahren. Die kleine Chiara ist zwar erst drei Jahre alt, hält aber gebannt und ohne Murren die 60 Minuten durch, wie ihre Mutter nach der Vorstellung erzählt. Ein Beweis dafür, dass man mit Theater gar nicht früh genug anfangen kann. Der Schauspieler Gideon Rapp (zuletzt im Kindermusical Oliver und aktuell in Comedian Harmonists zu sehen) als Philipp und Prinz bietet aber auch eine gekonnte Simultanübersetzung aus dem Englischen, sodass die Kinder zumindest die Grundzüge der Handlung verstehen können. Im Hintergrund ist auf einer Leinwand ein Strand mit Dünen zu sehen, vom Band kommt Meeresrauschen. Davor steht der formidable Chor in schlichten schwarzen Kostümen, Silvia Lefringhausen führt als Erzählerin durch die Geschichte und Sotiria Giannoudi steht als Meerjungfrau im hellen, meergrünen Kleid auf der anderen Seite und bezirzt das Publikum mit ihrem glockenhellen Sopran. Rapp bringt Bewegung in die Geschichte, mal stürmt er hin und her, mal sitzt er ganz ruhig am imaginären Strand und lässt Sandkörner durch seine Hände rieseln. Dabei wechselt er gekonnt und nur mit kleinen Gesten oder Accessoires agierend die Rollen, als Philipp, der seine Mutter an das Meer verloren hat, dessen Vater, als Prinz oder gar als Seehexe im Fischernetz verstrickt.