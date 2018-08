Eleanor „Tussy“ Marx – drei Facetten einer Kämpferin

Beeindruckende Uraufführung des Tanz-Schauspiels „Tussy – Drei Zeiten Leben“ über die jüngste Tochter von Karl Marx in der Tufa. Von Michael Thielen

Karsten Müller, Regisseur und Autor, ist in Trier kein Unbekannter. So griff er zum Beispiel in seinen im Kasino am Kornmarkt bzw. in der Tufa erfolgreich inszenierten Revues „Déjà Vu“ und Hans Falladas „Kleiner Mann, was nun?“ Themen auf, die mit den moralischen Verwerfungen zu tun hatten, die durch zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert in Menschen ausgelöst worden waren. In seinem aktuellen Theaterstück „Tussy – Drei Zeiten Leben“, zusammen inszeniert mit Monika Wender, geht er zurück ins 19. Jahrhundert, in die Zeit, in der Karl Marx versuchte, die Welt aus den Angeln zu heben und die Philosophie vom Kopf auf die Füße zu stellen. Dabei weckte Eleanor Marx, die lange unterschätzte jüngste Tochter von Karl Marx, Müllers besonderes Interesse. In ihrer Jugend war Eleanor, Spitzname Tussy, ein fröhliches, tatkräftiges und überaus intelligentes Kind. In ihrer Sozialisation wurde dann aus diesem munteren Mädchen eine zerrissene junge Frau, später eine politische Aktivistin, bevor sie sich mit 43 Jahren umbrachte.

In Müllers Theaterstück bringen drei Darstellerinnen diese bewegenden Phasen aus Eleanors Leben vor rund 50 Zuschauern im kleinen Saal der Tufa auf die Bühne – Tussys Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Sie agieren und kommunizieren miteinander auf einer durchgehend dunklen, ja fast düsteren Bühne, auf der sich nur wenige Gegenstände befinden: mehrere schwarze Hocker, ein Regal mit Büchern, aus denen Tussy immer wieder ihre Lieblingslektüre nimmt und daraus vorliest, ein Tisch mit Schreib­utensilien – ein Hinweis auf ihre Arbeit als Autorin, aber auch ihre eher ungeliebte Tätigkeit als Übersetzerin und Sekretärin ihres Vaters.

Im Mittelpunkt steht die gegenwärtige Eleanor, eindringlich gespielt von Elke Reiter. Sie entfaltet überzeugend und teilweise anrührend Eleanors Charakterentwicklung und macht ihre inneren Konflikte und Widersprüche, ihre zunehmende Verzweiflung, aber auch ihre Entwicklung zur überzeugten Sozialistin und Kämpferin für Gleichberechtigung nachfühlbar. Dabei spielen die Forderungen, die ihr Vater an sie stellt, ihre unerfüllten Wünsche – sie wäre gerne Schauspielerin geworden – und das Verhalten ihres gefühllosen Lebenspartners Edward Aveling ihr gegenüber eine entscheidende Rolle. Um dessen Liebe kämpft sie vergebens und verzweifelt.

Mara Heller spielt die vergangene Eleanor hinreißend als eine muntere, aufgeweckte junge Frau, der die Welt offen steht und die voller Optimismus in die Zukunft schaut, die aber bereits mit der harten Realität konfrontiert wird und darauf reagieren muss. Monika Wender agiert überzeugend und glänzend als Tussy der Zukunft. Ihre Rolle ist eine fiktive – eine alte Eleanor hat es nicht gegeben. Sie kommentiert und analysiert auf spannende Weise das Verhalten und das Geschehen von einer anderen Ebene und Perspektive.

Wender hat auch als Choreographin die Tanzeinlagen konzipiert, in denen sie zusammen mit Mara Heller in verschiedenen Szenen die Literatur, die Eleanor Marx geliebt und geprägt hat, in Bewegung umgesetzt hat. Ein Genuss, den beiden zuzuschauen, wie sie Fantasie, Gefühle oder Schmerz in Bewegung und Tanz übertragen. Das Publikum ist gebannt und spendet reichlich Beifall.

Was bleibt von Eleonore Marx? Ihr Kampf für Gleichberechtigung ist auch heute noch aktuell. In Müllers Stück sagt sie: „Wir Frauen müssen lauter sein.“ Das könnte ein Motto sein.

