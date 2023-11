Emily Valerius (Christmas Moments) Schon als 14-Jährige sang sie auf großen Bühnen

Das ist doch mal ein Rahmen für den ersten großen Auftritt, kurz nach dem 14. Geburtstag: Im Oktober 2015 wird Emily Valerius von über 2000 Leuten in der Arena Trier gefeiert. Nach einem gemeinsamen Duett mit Tenor Thomas Kiessling – standing ovations inklusive. Beim Benefizkonzert „Sternstunden“ spielen unter anderem auch das Trierer Philharmonie-Orchester und Thomas D. von den Fantastischen Vier – aber Emily dürfte bei vielen den größten Eindruck hinterlassen haben. Klar, dass der „coole Abend“ noch gut in Erinnerung ist. Die in Plein bei Wittlich aufgewachsene Sängerin hatte damals ein Casting für das Benefizkonzert gewonnen. „Meine Musikschule in Wittlich hatte mich damals vorgeschlagen“, sagt sie. „Das war auch mein erster Kontakt zu Thomas Schwab: Er saß damals in der Jury.“