Gänsehaut-Momente in Luxemburg Die vielleicht schönste Stimme im Indie-Pop

Vor zwölf Jahren hatte Ben Gibbard, Bassist Nick Harmer und Schlagzeuger Jason McGerr schon mal an gleicher Stelle gespielt, damals noch mit Chris Walla - aber den Abschied des Gitarristen und Songwriters im Jahr 2014 hat die Band inzwischen gut verkraftet. Allzu oft waren sie seitdem nicht in Europa unterwegs. Auf große Jubiläums-Shows müssen Ben-Gibbard-Fans in Europa in diesem Jahr verzichten: In den USA gibt’s im Herbst auf einer kleinen Tour eine Hommage ans Jahr 2003 - vor 20 Jahren kam „Transatlanticism“ raus, ebenso wie „Give Up“ von „The Postal Service“, wo Gibbard ebenfalls singt: „Diese beiden Platten werden auf meinem Grabstein stehen, und damit bin ich völlig einverstanden. Ich hatte noch nie ein kreativer inspiriertes Jahr“, so kündigte der Sänger die Tour an.