Gastbeitrag Michael Jäckel Wie war das noch? Ein (vor-)österliches Barometer

Vom Tagebuchschreiben wird gesagt, dass es eine Art Fotografieren mit Bleistift sei. Fotografiert wird nach wie vor viel, aber den Bleistift nehmen wir eher selten zur Hand. So wird nicht immer gleich erinnert, was denn gewesen ist – wenn überhaupt noch erinnert wird. Seit wir tagaus, tagein von einem „realistischen Morgensegen“ heimgesucht werden – so nannte der Philosoph Hegel bereits Anfang des 19. Jahrhunderts die regelmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Nachrichten – lernen wir vermehrt in Aktualitäten zu denken.