Kirchenmusik : English Singers gastieren in Abteikirche

Großlittgen (red) Mit einem besonderen Konzert gastieren am Sonntag, 5. Januar, ab 15 Uhr die Bonn English Singers in der Abteikirche Himmerod. Das „Festival of Nine Lessons and Carols“ ist eine besondere Gottesdienstform der anglikanischen Kirche, deren Ursprung auf den Heiligabend des Jahres 1880 zurückgeht.

Seit 1918 findet dieser Gottesdienst am Heiligen Abend im weltberühmten King’s College Cambridge statt und wird von dort seit 1928 live von der BBC übertragen, was nicht unwesentlich zur Popularität beigetragen hat.

Die Bonn English Singers sind ein englischsprachiger Chor, der sich mit seinem Programm von den in Deutschland üblichen Repertoires absetzt. Der ehemalige Botschaftschor der Britischen Botschaft gründete sich 1999 nach dem Umzug der Botschaft nach Berlin. Geleitet wird das Ensemble von Stephen Harrap, ein renommierter britischer Dirigent und Komponist, der seit vielen Jahren in Deutschland beheimatet ist. An der Orgel begleitet Wolfgang Valerius.