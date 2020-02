show : Die Pop-Mönche in farbiger Optik

Trier Das Ensemble Gregorian präsentiert in Trier Chartmusik mit Mönchsstimmen.

Als Christopher Tickner 1999 mit anderen Musikern in den Londoner Angel Recording Studios ein Album aufnahm, dachte er, das werde sich niemand kaufen. Er sollte sich irren. Vor allem in Deutschland liebten viele Menschen den Ambient-Pop mit den Stimmen im Stil von Mönchen. Ein Jahr drauf wurde er angerufen. Die Band Gregorian sollte auf Tour gehen. Seit 20 Jahren ist der 69-Jährige Tickner, der tiefen Bass singt, nun dabei, eines der letzten Gründungsmitglieder. Klassischer Gesang hat ihm immer schon alles bedeutet. Bereits als Kind sang der Brite in der Kirche, später studierte er Gesang und ging mit dem Dirigenten Paul Steinitz auf Tour, um Bach zu singen. Am Freitag stand Tickner mit seinem Ensemble vor 900 Besuchern in der Arena Trier, das mit einem Streifzug durch die Band-Geschichte überzeugte.

Das Konzept von Gregorian ist es, vor allem berühmte Lieder wie „With Or Without You“ (U2), „Brothers in Arms“ (Dire Straits), „Nothing Else Matters“ (Metallica) oder „Hells Bells“ (AC/DC) in einem sphärischen Sound mit gregorianischem Gesang zu präsentieren. Die Idee dazu hatte der Hamburger Musikproduzent Frank Peterson, der unter anderem Künstler wie Sarah Brightman, die Backstreet Boys und Placido Domingo produziert hat. 1989 besuchte Peterson das königliche Kloster von San Lorenzo de El Escorial in Spanien. Als er durch die mittelalterliche Anlage spazierte und dabei Popmusik auf seinem Walkman hörte, inspirierte ihn das dazu, altertümliche gregorianische Musik mit moderner Unterhaltungsmusik zu mischen.