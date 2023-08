Heinz Lukas-Kindermann glaubt an die Kraft des Mythoses „Die antiken Stoffe sind brennender denn je. Schauen Sie sich die Katastrophen an“

Lukas-Kindermann Ich bin immer optimistisch. Auch in der Hinsicht, dass Trier als Kulturstadt gerade in Bezug auf seine Vergangenheit eine große Zukunft besitzt und meine Idee, anlässlich der nächsten Landesausstellung zu Kaiser Marc Aurel 2025 realisiert wird. Ich denke an eine Nacht der „Römischen Philosophen und Dichter“ und als Kontrapunkt „Die Nacht der starken Frauen der Antike“ mit namhaften Film- und Fernseh-Schauspielern und -Schauspielerinnen mit brillanter Illumination in antiken Stätten. 2000-jährige Poesie, Weisheit und Sinnlichkeit berühren uns heute noch und wird ein überregionales Echo haben.