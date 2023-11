Serie Früher war alles anders: die Bundesliga Als wir den Fußball noch liebten

Ein Siebenjähriger, der in der Saison 2012/13 anfing, sich für Fußball zu interessieren, wurde Zeuge, wie Bayern München Deutscher Meister wurde. Im Jahr seiner Volljährigkeit, 2023, erlebte er, wie die Bayern den elften Meistertitel in Serie holten. Wobei „erlebte“ das falsche Wort ist. Vermutlich bekam er das Bundesligageschehen nur noch am Rande mit. Spätestens nach Bayerns sechster oder siebter Meisterschaft am Stück wird er mit Fußball Schluss gemacht haben. Wie soll man auch einen Sport lieben, bei dem am Ende immer derselbe gewinnt!

Frank Jöricke