Fünf Jahre nach der Schließung Trierer schreibt neue Hymne: Warum das Exhaus unvergessen bleibt

Und Bühnen gab es einige im historischen Gebäude-Komplex, wo einst die Benediktiner-Abtei St. Marien stand: Bis zu 500 Leute zwängten sich ab den 1980ern in den Exil-Keller – dann klebte der rote Fliesenboden und dank der Knapp-unter-Sauna-Temperaturen tropfte es im Gewölbekeller auch mal von der Decke. Egal, ob einst bei Tankard (1988), bei New Model Army, bei einer der ersten Shows von Kettcar (2002) oder bei Kraftklub (2011), die damals schon als Zugabe „Ich will nicht nach Berlin“ und „Karl-Marx-Stadt“ sangen – passt ja, wenn man aus dem einstigen Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) in die Karl-Marx-Geburtsstadt reist. Pascow feierten Album-Veröffentlichungen bevorzugt im Exhaus, im intimen Rahmen. Zum Vergleich: Ende Oktober spielt die Punkrockband wieder in Trier, in der viel größeren Europahalle – und das Konzert ist längst ausverkauft!