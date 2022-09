Ideal-Bassist aus Trier : Warum es in den 90ern nur beinahe eine Ideal-Reunion gab

Ernst Deuker mit Kontrabassklarinette. Foto: Laima Priede/Picasa

Ernst Deuker im Interview über Anfang, Ende und ein geplatztes Comeback der legendären Band.

Herr Deuker, haben Sie in Trier noch Familie – und wann waren Sie zuletzt da?

Ernst Deuker: Zusammen mit meinen Geschwistern hatten wir an Pfingsten ein Treffen in Trier. Meine Eltern sind mittlerweile in Berlin verstorben und fast alle Jugendfreunde sind nicht mehr in Trier. In der Region lebt noch ein früherer Klassenkamerad, der Jazz-Kollege Georg Ruby, mit dem ich bis heute befreundet bin.

Die ersten 17 Lebensjahre haben Sie in Trier verbracht. Eine Zeit, an die Sie gerne zurückdenken?

Deuker: Das war natürlich eine prägende Zeit. Ich mag die Stadt und die Region und fühle mich ihr immer noch verbunden. Deutschlandweit gesehen befindet sich Trier etwas abgelegen, doch Europaweit sehr zentral und so nah an Luxemburg und dem Elsass.

1971 sind Sie nach Berlin gezogen. Wegen Abitur und Studium?

Deuker: Für unsere Eltern waren wir zwei junge „Rebellen“, musikalisch und politisch. Die 68er wirkten noch in uns nach, und es war die große Zeit der Rockmusik mit den ersten Festivals. An einem Morgen sind wir statt zur Schule zu fahren nach Aachen getrampt, um Pink Floyd, Deep Purple und Kraftwerk live zu sehen. Um etwas Dampf rauszunehmen, kam dann unsere Mutter auf die Idee, mich zur Familie der Cousine nach Berlin zu schicken. Für mich ging ein Traum in Erfüllung. Mein Bruder Martin kam zwei Jahre später nach.

1979 kam es zur Gründung von Ideal. Hattet ihr einen genauen Plan für das, was ihr tut oder war die Entwicklung ein eigendynamischer Prozess?

Deuker: Annette und Eff Jott waren mit ihrem Vorläuferprojekt „X-Pectors“ mit einem ausverkauften Konzert im legendären Berliner Kant-Kino bereits erfolgreich, gut vernetzt und sehr zielstrebig. Einen Plan gab es nicht. Wir setzten Dinge um, von denen wir spürten, dass sie in der Luft lagen und die wir selbst reizvoll und spannend fanden. Das war wohl das entscheidende.

Nach zwei sehr erfolgreichen Alben erschien vor 40 Jahren „Bi Nuu“, das nicht an seine Vorgänger anknüpfen konnte. Aus meiner Sicht hatte sich die Band jedoch klanglich und stilistisch deutlich weiterentwickelt …

Deuker: Die klangliche Weiterentwicklung ist zum großen Teil Gareth Jones, einem der beiden Produzenten, zu verdanken. Auch wenn die Band bereits gespalten in der Entstehungszeit von „Bi Nuu“ war, bin ich persönlich insgesamt sehr zufrieden mit dem Album.

Wenige Monate später kam es zum Bruch. Da die Band unter einem enormen Erwartungsdruck stand: War es nicht auch eine Kurzschlussreaktion?

Deuker: Es war auf keinen Fall eine Kurzschlussreaktion. Annette hatte schon beim zweiten Album die Idee ins Spiel gebracht, Ideal zeitlich zu begrenzen, nämlich auf unsere Vertragslaufzeit mit Warner Music, also drei Alben plus eine Option. Die Idee gefiel uns allen sehr gut und sie passte zur Dynamik der Bandgeschichte. Trotzdem verlief das Ende der Band überhaupt nicht wie geplant. Es war eigentlich noch eine Promotion-Tour geplant, zu der es dann nicht mehr kam.

Gab es sowohl damals als auch später nie Bemühungen, die Band noch einmal zusammenzukitten?

Deuker: Wir haben uns danach in unregelmäßigen Abständen immer wieder getroffen. Das ist bis heute so. Eff Jott fehlt uns jetzt leider schon seit 15 Jahren. Bei einem dieser Treffen Anfang der 90er ging es um die Idee einer „Inkognito-Reunion“. Wir hatten sogar schon einen konkreten Studiotermin, doch kurz vorher sind gleich drei von uns krank geworden. Vermutlich die Psyche. Es wurde nichts daraus.

Seit einigen Jahren sind Sie als Instrumentallehrer und Jazz-Musiker in Mecklenburg-Vorpommern tätig. Was machen Sie genau?

Deuker: Ich bin schon vor einiger Zeit vom E-Bass zur Kontrabassklarinette als Hauptinstrument gewechselt und arbeite mit Jazzmusikern zusammen, etwa dem Klarinettisten Theo Jörgensmann oder dem Pianisten Peter Ortmann. Mein eigenes Projekt „affäre bela b.“ mit Musik von Bartók und der freien Improvisation liegt gerade auf Eis, aber nur, um es frischzuhalten. Meine Unterrichtstätigkeit beschränkt sich mittlerweile hauptsächlich auf das Coachen von Bands. Zum Thema „Grammatik der musikalischen Sprache“ habe ich ein Buch veröffentlicht und veranstalte dazu gelegentlich Seminare im universitären Rahmen, zuletzt bei den Physikern in Rostock.

Ihr Weg zu Ideal kam damals über Schlagzeuger Hansi Berendt zustande. Wissen Sie, was er heute macht und wann haben Sie zuletzt miteinander in Kontakt gestanden?

Deuker: Wir hatten unser letztes Dreiertreffen in 2021. Hansi ist schon lange nicht mehr als Musiker aktiv. Er hatte lange Zeit ein Trockenbauunternehmen und sich inzwischen zur Ruhe gesetzt.

Sie haben nun ebenfalls das Ruhestandsalter erreicht. Welche Pläne – musikalisch und privat – gibt es für die Zukunft?