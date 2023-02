Ernst Hutter im Interview : Wie Blasmusik auch für ein junges Publikum interessant werden kann

Foto: Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten/Veranstalter

Trier Nur für ein älteres Publikum? Von wegen, sagt Ernst Hutter im TV-Interview vor seinem Auftritt am 11. März mit den Egerländer Musikanten in der Europahalle Trier. Was die Zuschauer erwartet und wie die Blaskapelle durch die Corona-Zeit kam.